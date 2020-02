Vpliv virusa še širi: tudi Jeseničani bodo igrali v prazni dvorani

Tudi Jeseničani pred praznimi tribunami

Drevišnja tekma 6. kroga drugega dela hokejske alpske lige v olimpijski areni v Cortini d'Ampezzo med tamkajšnjo Cortino in slovensko ekipo Sij Acroni Jesenice bo potekala pred praznimi tribunami. FOTO: Uroš Hočevar

Vprašljiva je tudi izvedba tekem svetovnega pokala alpskih smučark v superveleslalomu in alpski kombinaciji na smučišču La Thuile v dolini Aoste. FOTO: AFP



Pod vprašajem tudi smučarske prireditve

Izredne razmere, povezane z izbruhom epidemije novega koronavirusa v severni Italiji, dodobra krojijo spored športnih tekmovanj na Apeninskem polotoku. Dokler nevarnost epidemije ne bo minila, bodo tekmovanja v moštvenih športih na severu škornja potekala pred praznimi tribunami. Ogrožena je tudi izvedba spomladanskih kolesarskih klasik.Za zdaj še ni prišlo do odpovedi treh spomladanskih kolesarskih dirk, ki so tradicionalno marca v Italiji. Gre za dirke Strade-Bianche, od Tirenskega do Jadranskega morja in od Milana do San Rema. Na dirki dveh morij je lani zmagal najuspešnejši slovenski kolesar. Iz družbe RCS Sport, ki organizira dirke, so v ponedeljek sporočili, da se z največjimi močmi trudijo za gladko izvedbo omenjenih kolesarskih klasik. "Ves čas smo v stiku s pristojnimi oblastmi in v sodelovanju z njimi bomo sprejeli vse potrebne ukrepe za uspešno izvedbo dirk," so sporočili.Izredne razmere zaradi koronovirusa so najbolj prizadele nogometne tekme. Četrtkova povratna tekma šestnajstine finala evropske lige v Milanu med milanskiminbo v skladu s priporočili(Uefa) in zdravstvenih oblasti dežele Lombardija zaradi ukrepov za zajezitev izbruha nevarne okužbe izpeljana brez navzočnosti gledalcev na tribunah.Prav tako posebni zaščitni ukrepi veljajo tudi za druge moštvene in dvoranske športe, med njimi so hokejske tekme. Drevišnja tekma 6. kroga drugega dela hokejske alpske lige v olimpijski areni vmed tamkajšnjo Cortino in slovensko ekipobo potekala pred praznimi tribunami.Italijanska nogometna zveza je skupaj z ministrstvom za zdravje sprejela odločitev, v skladu s katero bodo nogometne tekme italijanske serie A v deželah na severu Italije izpeljali pred za gledalce zaprtimi tribunami. Ukrep se nanaša na tri najbolj prizadete deželeinter tudina meji s Slovenijo, Ligurijo in Emilijo-Romanjo. Brez navzočnosti javnosti bodo tako tekme serie A Udinese - Fiorentina, Milan - Genoa, Parma - Spal, Sassuolo - Brescia, Sampdoria - Verona in tudi derbi med vodilnim Juventusom in Interjem iz Milana.Za zdaj kaže, da bo današnja tekma lige prvakov v Neaplju, ki leži precej daleč na jugu polotoka ter precej stran od žarišč bolezni, med tamkajšnjiminpotekala brez posebnih zadržkov. So pa vse člane gostujoče zasedbe iz Katalonije ob prihodu na neapeljsko letališče Capodichino pregledali z merilcem telesne temperature.Vodstvo italijanske nogometne lige sporeda serie A za ta konec tedna sicer še ni dokončno potrdilo, prav tako še ni znano, kdaj bodo odigrali štiri prvenstvene tekme, ki so jih zaradi virusa covid-19 odpovedali minuli konec tedna. Zaradi izbruha nalezljive in nevarne bolezni so že prestavili tekme nižjih italijanskih lig serie B in C. Odpovedali oziroma preložili so tudi tekme v ragbiju in odbojki, ki bi morale biti do 1. marca.Vprašljiva je tudi izvedba tekem svetovnega pokala alpskih smučark v superveleslalomu in alpski kombinaciji na smučišču La Thuile v dolini Aoste. Italijanskaje že odpovedala vsa tekmovanja na državni ravni, Mednarodna smučarska zveza (Fis) pa še ni odločila o usodi tekem svetovnega pokala v Italiji, kjer bo marca v Cortini d'Ampezzo na sporedu tudi finale sezone.Nain vso zaradi epidemije preložili oziroma odpovedali vse nogometne tekme, prizadeta pa so tudi druga tekmovanja. Med drugim je Mednarodna zveza za športno plezanje odpovedala aprilski tekmi športnih plezalcev v balvanskem plezanju vin. Nogometne ligaške tekme so preložili tudi na Japonskem.