Vrača se SNL: danes na Štajersko, sledita velika derbija

Tretji petek v oktobru prinaša vrnitev slovenskega nogometnega prvenstva po premoru zavoljo reprezentančnega okna Fife; 12. kolo 1. SNL bosta že danes (17.30) odprla Aluminij in Mura, tekma v Kidričevem pa bo gotovo zanimiva. Mura bo namreč iskala šele drugo zmago v tej sezoni (1-4-6), s katero bi vsaj delno ujela priključek do 8. mesta, Štajerci pa bodo želeli potrditi visoko kotacijo svojih delnic (5-2-4), saj po osvojeni točki v Stožicah zaostajajo le za eno točko za 3. mestom, ki ga zaseda Bravo.

Vloga papirnatega favorita torej pripada Kidričanom, toda tudi črno-beli bodo najbrž slej kot prej opravili »nekaj več« tudi v gosteh (0-0-5). Konec tedna bodo igrali dva derbija – Olimpija bo v soboto gostovala v Celju (20.15), Maribor pa dan pozneje v Kopru (20.15). Vrstni red: Celje 31, Maribor 20, Bravo 18, Olimpija, Aluminij in Koper po 17, Radomlje 13, Primorje 11, Mura 7, Domžale 4.