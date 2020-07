Vrača se SNL: Maribor čaka na spodrsljaja Olimpije in Celja

Ljubljana

Trener Maribora Sergej Jakirović še upa na morebitni zasuk v končnici državnega prvenstva. FOTO: Leon Vidic

- Ljubljana – Komu se bo v današnjem 35. kolu 1. SNL primeril spodrsljaj na igrišču,ali? Vodilni Ljubljančani so ušli porazu v Fazaneriji, zasledovalci iz Celja so zamudili priložnost, da bi bili na vrhu pred zadnjima dejanjema. Težje delo čaka Olimpijo, ki gosti neugodni in, Celje gre k zadnjemu Rudarju. V ozadju na spodrsljaj prvega in drugega čaka Maribor. Tekme vodilne trojke bodo v večernih urah, tekmi brez večjega naboja v Kranju in Murski Soboti bosta popoldan.Zmagovalec bo četrti. Lepo, a gostom prav veliko to ne bo pomenilo. Edini od tistih z vrha bodo potegnili krajšo in ostali brez Evrope. Pri Muri je že v navadi, da po bitki na polno v naslednji nima dovolj moči. Po tekmi proti Olimpiji ji ni moč ničesar očitati razen neučinkovitosti.Teden dni in dve tekmi imajo Kranjčani na voljo za pripravo za tekmi za obstanek z Gorico. To je edino, kar šteje, potem ko je bila točka v Celju premalo, a dovolj, da je povzročila škodo v domačem taboru.Bolje je biti podprvak kot tretji. To je vodilo Mariborčanov, ki po tihem upajo, da bi lahko šlo vse po njihovih načrtih in bi bili v sredo celo v šampionskem boju. Zakaj ne? Tabor lahko preseneti v Stožicah, Celje pa tudi v Rudarju ne bo imel tekmeca, ki je že pred prvim sodnikovim žvižgom spustil hlače.Ne kranjska trma, pač pa strelski spodrsljaji so Celje stali zmage in prvega mesta na lestvici. Dario Vizinger ima v nogah ključ do točk, saj Mitje Lotriče ne bo. Po spodrsljaju s Triglavom je »z besedami ubijal«, a jo je odnesel odlično. Počival bo le danes in plačal nekaj evrov, proti Olimpiji pa bo lahko igral.Mauro Camoranesi si želi Olimpijin »skalp«. Kaj to pomeni, so zeleno-beli občutili na zadnjih dveh tekmah proti nabrušenimi tekmeci: težave. Morda jih bo manj, ker bosta spet na voljo Stefan Savić in Miral Samardžić.