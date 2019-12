Vratar Brava zamenjal 1. SNL za Nemčijo

Vratar slovenskega prvoligaša iz Ljubljane Domen Gril je prestopil k nemškemu prvoligašu Hoffenheimu. Gril je z nemškim prvoligašem podpisal štiri in pol letno pogodbo, vendar se zaenkrat še ne poslavlja iz Ljubljane. V domovini ostaja še do konca sezone. Do konca sezone 2019/20 bo namreč kot posojeni igralec ostal v Bravu, v tem času pa bo lahko končal šolo, opravil maturo in se nato poleti preselil v Nemčijo.



Gre za največji prestop v zgodovini Brava, so sporočili iz kluba, ki sicer finančnih podrobnosti ne razkriva. Vrednost osemnajstletnega ljubljanskega vratarskega talenta je na nogometnem trgu po še starih podatkih znašala približno 200.000 evrov.



"Vesel sem, da so me pri TSG Hoffenheimu opazili in želeli pridobiti v svoje vrste, kjer bom imel možnost nadgraditi svoje nogometno znanje. Sam sebi sem dokazal, da lahko z močno željo, vztrajnostjo in trdim delom prideš na zelo visoko raven, kjer bo treba spet pokazati vse svoje znanje in talent, da bi se prebil med najboljše," je za klubsko spletno stran med drugim dejal Gril, ki se je pri vsega 17 letih pridružil članski ekipi. Gril je imel z Bravom podpisano pogodbo do leta 2021.