Vratar iz druge slovenske lige kmalu proti reprezentanci Brazilije

21-letni vratar drugoligaša ND Slovan, Som Kumar, bo imel edinstveno priložnost, da se izkaže na mednarodnem odru. Mladenič je prejel vabilo v člansko reprezentanco Indije, ki bo v septembrskem in oktobrskem reprezentančnem ciklu odigrala tri tekme. Indijce najprej konec septembra čaka obračun s Panamo, 3. oktobra sledi tekma proti Braziliji, za konec se bodo Indijci pomeril še proti Urugvaju. Kumar ima ob tem edinstven naziv, saj je edini vpoklicani nogometaš, ki igra v Evropi.

»Za Soma je vpoklic veliko priznanje, za ND Slovan pa poseben ponos, da bo naš igralec del članske reprezentance in reprezentančnega cikla, v katerem se bo Indija pomerila tudi z velikanoma svetovnega nogometa, Brazilijo in Urugvajem. Čestitke, Som! Ponosni smo nate in ti želimo veliko uspeha v reprezentančnem dresu!« so zapisali pri Slovanu.