Vratar je v psihičnem šoku, toda grozi mu štiriletna zaporna kazen

Po tragični smrti 30-letnega napadalca španskega nogometnega drugoligaša CD Tenerife Jesúsa de Miguela se poraja vprašanje, kakšne bi lahko bile posledice za vratarja Jesusa Owono, glavnega krivca za nesrečno smrt.

Petindvajsetletni vratar iz Ekvatorialne Gvineje se je po tragičnem dogodku znašel v hudem psihičnem šoku. Zaradi resnosti dogodka pa so se v javnosti že sprožila vprašanja o športnih in kazenskih posledicah zanj. Glede na disciplinski pravilnik Španske nogometne zveze (RFEF) vratarju grozi ostra kazen. Po členu 102, ki govori o nasilni igro, ki povzroči hude poškodbe ali posledice, bo lahko prejel prepoved igranja od štiri do 12 tekem. Pravilnik nima posebne avtomatične kazni za primer smrti, vendar se pričakuje, da bo disciplinska komisija zaradi tragičnega izida izrekla najvišjo možno kazen.

Čeprav se je nesreča zgodila med uradno športno tekmo, to avtomatično ne izključuje preiskave civilnih oblasti. Španski kazenski zakonik (142. člen) v primerih nenamernega uboja iz malomarnosti razlikuje dve stopnji, prva je huda malomarnost, druga lažja malomarnost. Če sodišče ugotovi, da je šlo za popolnoma nepremišljeno in nevarno posredovanje zunaj meja športnega tveganja, je zagrožena kazen od enega do štirih let zapora. V blažjem primeru zakon predvideva denarno kazen v trajanju od treh do 18 mesecev.

Španska nacionalna policija pa je že uvedla preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti, v postopek pa se bo vključilo tudi državno tožilstvo.

Za kakršno koli kazensko obsodbo pa bo moralo tožilstvo dokazati, da je vratar grobo prekršil dolžnost skrbnega ravnanja na igrišču in da so bile posledice zunaj normalnega športnega boja. Preiskava športnih organov in morebitni sodni postopki bodo potekali popolnoma ločeno.