Vratar, ki je navdušil Pogbaja in čez noč dobil milijone sledilcev

Na svetovnem prvenstvu v nogometu vedno obstaja možnost senzacije, ki jo spišeta ekipna in individualna odličnost. Prvo pravo presenečenje tega mundiala je uspelo Zelenortskim otokom, ki so proti močno favoriziranim Špancem iztržili točko.

Na včerajšnji tekmi evropski prvaki niso našli načina, kako premagati vratarja afriške države Vozinho. Štiridesetletni vratar, rojen Josimar José Évora Dias, je zbral sedem ključnih obramb, mrežo ohranil nedotaknjeno, ob tem pa navdušil nogometne privržence doma in po svetu. Z odlično predstavo si je priigral tudi naziv igralca tekme.

»Zelo sem ponosen. Zame je čast, da zastopam svojo državo,« je po tekmi povedal vratar. »Jokal sem, ker sem odraščal pri starih starših, ki pa žal niso bili tukaj, umrli so pred nekaj leti, a sta zame in za moje življenje storila vse. Tudi moja mama ni mogla priti zaradi vizuma. Denarja za vizum nismo uspeli zbrati pravočasno, a si želim, da bi bila tukaj.«

Vozinha je po tekmi na družbenih omrežjih dobil milijone sledilcev. Na instagramu je številka skočila s 50 tisoč na 5,6 milijona sledilcev, njegovo igro pa je pohvalil tudi nekdanji nogometni zvezdnik Paul Pogba. Francoz je zapisal: »Vratar Zelenortskih otokov je res nekaj posebnega, uauuu.«

Naslednjo tekmo bodo Zelenortski otoki odigrali 22. junija proti Urugvaju.