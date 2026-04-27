Vratar povsem ponorel in nokavtiral nasprotnika

Španski drugoligaš Zaragoza bo (najverjetneje) dlje časa brez svojega prvega vratarja Estebana Andrade. V zadnjih minutah tekme s Huesco je vratar napadel nasprotnika, nato je izbruhnil pretep.

Andrada je sprva porinil Jorgeja Pulido, ki je padel na tla, sodnik pa mu je zato pokazal drugi rumeni karton. Po izključitvi je 35-letni Argentinec izgubil živce, se zapodil v nasprotnika in ga napadel s pestmi. Sledil je pretep, po katerem sta bila izključena še vratar Huesce Dani Jiménez, ki je izključenega Andrado udaril v glavo, in igralec Zaragoze, Dani Tasende.

»Resnica je, da mi je zelo žal za to, kar se je zgodilo. To ni dobra podoba za klub, za navijače in za profesionalca, kakršen sem jaz, zato mi je resnično žal,« se je po tekmi opravičil Andrada in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen: »Zavedam se, da sem javna oseba, profesionalec z dolgoletno kariero, in lahko se le opravičim Jorgeju Pulidu, saj sva kolega in iskreno povedano je šlo za moje dejanje, pri katerem sem v tistem trenutku izgubil nadzor. Sem pripravljen nositi posledice, ki jih bo naložila La Liga, ali pa, če želite, da grem in to pojasnim, sem za to na voljo.«

Na dogodke se je odzvala Zaragoza, ki je v sporočilu za javnost zapisala, da takšno ravnanje ni primerno in ne odraža vrednot kluba. »Klub odločno obsoja dogodek, ki je na nesprejemljiv način omadeževal nogometno tekmo, ki je za našo regijo posebej pomembna, kar je nedopustno. Glede našega igralca Estebana Andrade bo klub preučil dogodke in sprejel ustrezne disciplinske ukrepe,« so zapisali.

Andrada v Španiji nastopa kot posojeni igralec mehiškega Monterreya. Tekma se je končalo z zmago Huesce z 1:0, tako Zaragoza ostaja na predzadnjem mestu v drugi španski ligi.