  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Vratarski rekorder žari: Zaslužim si kip na Curacau

Nogometaš Miamija Eloy Room je postal junak Curacaa, na tekmi z Ekvadorjem je s 15 obrambami postavil rekord SP.
Zdaj si na Curacau zasluži kip. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Galerija
Zdaj si na Curacau zasluži kip. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
N. Gr.
21. 6. 2026 | 08:00
21. 6. 2026 | 08:03
2:30
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Vratar Eloy Room je po sedmih prejetih golih proti Nemčiji potreboval odgovor. Dobil ga je na največjem odru. Sedemintridesetletni junak Curaçaa je proti Ekvadorju zbral 15 obramb, zaklenil vrata in najmanjši državi v zgodovini svetovnih prvenstev priigral prvo točko. Dvoboj v Kansas Cityju se je končal z 0:0, Room pa je postavil rekord mundialov na tekmah brez podaljškov.

image_alt
Petnajstkrat manjši od Slovenije, a imajo točko na mundialu

»Mislim, da zdaj potrebujem kip na Curaçau,« je po tekmi z nasmeškom dejal Room, ki brani za Miami FC v drugi ameriški ligi. Nato je bolj umirjeno nadaljeval: »Za vratarja je bila to skoraj popolna tekma.« AP navaja, da je bil njegov izkupiček za eno obrambo slabši od absolutnega rekorda Tima Howarda, ki je leta 2014 proti Belgiji zbral 16 obramb, a je za ta dosežek potreboval 120 minut igre. 

Room je bil rojen v Nijmegenu na Nizozemskem, za Curaçao pa igra zaradi očetovih korenin. V nizozemskem nogometu je branil za Vitesse, Go Ahead Eagles in PSV, v ZDA za Columbus Crew, s Curaçaom pa je bil že leta 2017 zmagovalec karibskega prvenstva. MLS ga je leta 2019 ob podpisu za Columbus opisal kot enega junakov Gold Cupa, na katerem je zbral 26 obramb ter Curaçao popeljal v izločilne boje.  

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je Room pred navijači pokazal majico v spomin na Jairzinha Pieterja, nekdanjega rezervnega vratarja Curaçaa, ki je septembra 2019 umrl na reprezentančni akciji v Haitiju. ESPN je takrat poročal, da je Pieter doživel srčni zastoj, star je bil 31 let. Room je bil takrat prvi vratar reprezentance, po smrti soigralca pa je javno objavil posnetek žalovanja ekipe z zapisom »RIP Jarzinho Pieter #22«.  

Curaçao ima približno 156.000 prebivalcev, na SP pa je prišel kot najmanjša država v zgodovini turnirja.

Sorodni članki

Magazin  |  Zanimivosti
Bogati nogometaši

Kako živijo nogometni milijonarji? Rolex je za začetnike, Jacob & Co. za kralje

Kaj je zanje prestiž, kaj vozijo in kje bivajo? Kakšna je razlika med svetovnimi nogometaši in temi iz naše okolice?
21. 6. 2026 | 07:31
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

V evropskem derbiju odmevala nizozemska »petarda«, Undav rešil Nemce

Na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu so danes v Houstonu presenetljivo visok poraz doživeli Švedi. Elf do druge zaporedne zmage.
Miha Šimnovec 20. 6. 2026 | 21:08
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Pritožba ni uspela, kapetan Maroka mora zaradi posilstva na sodišče

Maroški nogometni zvezdnik Achraf Hakimi ni uspel v pritožbi, moral se bo zglasiti na sodišču.
20. 6. 2026 | 13:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Vikingi so zavzeli še Times Square (VIDEO)

Norveški navijači v Združenih državah Amerike so postali viralna uspešnica.
20. 6. 2026 | 12:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Gregor Golobič: »To so sekte«

Golobič je za N1 razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev.
20. 6. 2026 | 07:59
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Naliv v Ljubljani je zalil podvoze in povzročil prometni kaos

V pasu od Tržiča prek Ljubljane in osrednje Slovenije do Loškega Potoka je padlo 50 litrov dežja na kvadratni meter, letošnji rekord strel, skoraj 15 tisoč.
20. 6. 2026 | 17:16
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vitamini in minerali

Prehranski dodatki škodujejo: porast težav z jetri, ledvicami in prebavili

Dolgotrajno prekomerno uživanje vitamina B6 lahko povzroči poškodbe živcev, kombiniranje železa, kalcija in magnezija pa zmanjša njihovo absorpcijo.
20. 6. 2026 | 07:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Izobraževanje in trg dela

Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri v energetiki

86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

Napredovanja krepijo pripadnost in motivacijo, z zaposlovanjem zunanjih strokovnjakov pa podjetje hitro dobi želena znanja in nove izkušnje.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri

Kako energetika lovi mlade talente

Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Zdravje
Bolniške odsotnosti

Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

nogometSP 2026svetovno prvenstvo v nogometuNizozemskaCuracaoEloy Room

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Razno
Bosna in Hercegovina

Tisto ni bil ofsajd!

Bosna in Hercegovina je še pred začetkom SP spisala več čudovitih zgodb, tako ali drugače povezanih z nogometom.
Lucijan Zalokar 21. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Alergije

Zakaj lahko postanete usodno alergični na nekaj, kar jeste že leta?

Cvetni prah, pršice, plesni, hrana so najpogostejši vzroki alergij. Alergija na arašide, oreščke in strup žuželk pa je v večini primerov doživljenjska.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

(Knjiga tedna) Valérie Perrin: Tetka

Družinska saga, detektivska uganka in čustvena pripoved o ljudeh, ki vse življenje nosijo skrivnosti.
21. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Vratarski rekorder žari: Zaslužim si kip na Curacau

Nogometaš Miamija Eloy Room je postal junak Curacaa, na tekmi z Ekvadorjem je s 15 obrambami postavil rekord SP.
21. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Zakulisje Michelinove podelitve: novi zvezdniki in veliki načrti chefov

Michelinova podelitev ni prinesla le zvezdic. Razkrivamo zgodbe, presenečenja in ambicije slovenskih chefov.
Karina Cunder Reščič 21. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

(Knjiga tedna) Valérie Perrin: Tetka

Družinska saga, detektivska uganka in čustvena pripoved o ljudeh, ki vse življenje nosijo skrivnosti.
21. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Vratarski rekorder žari: Zaslužim si kip na Curacau

Nogometaš Miamija Eloy Room je postal junak Curacaa, na tekmi z Ekvadorjem je s 15 obrambami postavil rekord SP.
21. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Zakulisje Michelinove podelitve: novi zvezdniki in veliki načrti chefov

Michelinova podelitev ni prinesla le zvezdic. Razkrivamo zgodbe, presenečenja in ambicije slovenskih chefov.
Karina Cunder Reščič 21. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo