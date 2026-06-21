Vratarski rekorder žari: Zaslužim si kip na Curacau

Vratar Eloy Room je po sedmih prejetih golih proti Nemčiji potreboval odgovor. Dobil ga je na največjem odru. Sedemintridesetletni junak Curaçaa je proti Ekvadorju zbral 15 obramb, zaklenil vrata in najmanjši državi v zgodovini svetovnih prvenstev priigral prvo točko. Dvoboj v Kansas Cityju se je končal z 0:0, Room pa je postavil rekord mundialov na tekmah brez podaljškov.

»Mislim, da zdaj potrebujem kip na Curaçau,« je po tekmi z nasmeškom dejal Room, ki brani za Miami FC v drugi ameriški ligi. Nato je bolj umirjeno nadaljeval: »Za vratarja je bila to skoraj popolna tekma.« AP navaja, da je bil njegov izkupiček za eno obrambo slabši od absolutnega rekorda Tima Howarda, ki je leta 2014 proti Belgiji zbral 16 obramb, a je za ta dosežek potreboval 120 minut igre.

Room je bil rojen v Nijmegenu na Nizozemskem, za Curaçao pa igra zaradi očetovih korenin. V nizozemskem nogometu je branil za Vitesse, Go Ahead Eagles in PSV, v ZDA za Columbus Crew, s Curaçaom pa je bil že leta 2017 zmagovalec karibskega prvenstva. MLS ga je leta 2019 ob podpisu za Columbus opisal kot enega junakov Gold Cupa, na katerem je zbral 26 obramb ter Curaçao popeljal v izločilne boje.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu je Room pred navijači pokazal majico v spomin na Jairzinha Pieterja, nekdanjega rezervnega vratarja Curaçaa, ki je septembra 2019 umrl na reprezentančni akciji v Haitiju. ESPN je takrat poročal, da je Pieter doživel srčni zastoj, star je bil 31 let. Room je bil takrat prvi vratar reprezentance, po smrti soigralca pa je javno objavil posnetek žalovanja ekipe z zapisom »RIP Jarzinho Pieter #22«.

Curaçao ima približno 156.000 prebivalcev, na SP pa je prišel kot najmanjša država v zgodovini turnirja.