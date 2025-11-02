Vrhničani do konca nagajali ukrajinskemu ferariju

V nadaljevanju preberite:

»To je eden redkih trenutkov v športu, ko lahko rečem, da sem zadovoljen po porazu. To je velika stvar, in ne samo za Siliko, ampak kar za celoten slovenski futsal. Lahko smo ponosni na te fante, ki so pravi heroji. Na turnirju, predvsem na tretji tekmi, so se res dokazali. V soboto so bili občasno celo boljši tekmec od uglednih Ukrajincev,« je trener Mile Simeunović dejal po porazu Silika proti klubu Hit Kijev, ki je po tesni zmagi (1:2) kot zmagovalec skupine rednega dela futsal lige prvakov napredoval v osmino finala.

»Dejstvo je, da na Vrhniki živimo za ta klub in za futsal. Klub obstaja od leta 2014 – začeli smo z ničle, sledili ideji in predvsem Boštjanu Erčulju, predsedniku, ki je vlečni konj celotne zgodbe. Hodimo po svoji poti in sledimo lastni filozofiji. Prišli smo do praga osmine finala lige prvakov. Ne vem, če gre višje – bomo videli. Hvala vsem, ki so prišli in nas podprli s tribun. Uživali so, in to je ključno. Verjamem, da jih nismo razočarali. Čutili smo podporo s tribun – a ta ne pride sama od sebe, mora priti z igrišča,« je bil jasen Simeunović, ki je pohvalil še enega ... Več v članku.