Vrhunec nogometnega leta na nepredvidljivem Trumpovem dvorišču

Ob pogledu na koledar leta 2026 si nogometni navdušenci manejo roke. V nogometno zatišnem zimskem terminu v Stožice prihaja evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, evropska klubska tekmovanja in domače lige bodo navdušenje stopnjevali do začetka junija, nato bo v ospredje stopilo težko pričakovano svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na vsekakor posebnem mundialu se bo 48 reprezentanc borilo za mesto na nogometnem prestolu, kjer od Katarja 2022 sedi Argentina.

Dvoboj Benjamina Šeška in Jake Bijola v derbiju angleškega prvenstva je služil kot pravšnji uvod v nogometno leto 2026, v katerem za nogometaše – in navijače – ne bo popuščanja. Nadaljevanje lige prvakov je pred vrati, spomladi novo evropsko poglavje pišejo tudi Celjani, a leto vendarle ne bo v znamenju klubskega nogometa.