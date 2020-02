FOTO:Vrhunec vikenda nastop velikih rivalov: Messi v Madridu, Ronaldo v Torinu

Juventus in Inter na praznem štadionu

Juventus se je odlepil od italijanske konkurence tudi po učinku prihoda prvega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda. FOTO: Delo

Slovenski vratar Samir Handanović ima v tej sezoni priložnost za lovoriko v italijanskem prvenstvu, zato je poraz v Torinu za Inter prepovedan. FOTO: Reuters



Kako močno bo posegel v enajsterico Zinedine Zidane?

Real in Madrid in Barcelona kotirata povsem pri vrhu lestvice klubov z največjimi letnimi prihodki. FOTO: Delo

Začeli bodo v Zagrebu, končali v Madridu

Danes in jutri bodo igrali nogometne derbije po celotni Evropi. Trener Simon Rožman bo z Rečani popoldne sprejel velik izziv v Zagrebu, ko bo gostoval pri vodilnem Dinamu. V ospredju konca tedna bosta vendarle šele nedeljska večerna

derbija: španski clasico v Madridu in »derby d'Italia« v Torinu (20.45).



Sobota :

17.30: Dinamo Zagreb – Rijeka

Nedelja :

14.30: PSV – Feyenoord

15.00: Everton – Manchester United

16.00: Espanyol – Atletico

18.00: Crvena zvezda – Partizan

20.45: Juventus – Inter

21.00: Lyon – St. Etienne

21.00: Real Madrid – Barcelona

Naj dežuje in sneži, vremensko godljo naj začini neprizanesljivi zimski veter, z neba pa naj padajo prekle, si mislijo navdušenci nad nogometno igro. Tako bodo brez kančka slabe vesti preživeli konec tedna pred, saj je urnik nogometnih spektaklov v resnici – spektakularen. Nemara najprivlačnejši sobota in nedelja v tej sezoni prinašata derbije po vsej Evropi, med njimi sta italijanska in španska klasika vinNajbolj izkušeni nogometni privrženci, ki so doživljali mikavnost te igre z žogo v železnih časih nekdanje SFRJ, bodo lahko obujali spomine ob najmanj treh derbijih: danes se bosta na Hrvaškem pomerilain, ki jo vodi slovenski trener, jutri bo napočil trenutek za nizozemsko klasikovs., ob šestih popoldne se bosta spopadla šein, srdita beograjska rivala, nekoč tudi zastopnika športnih interesov zvezne vojske in policije.To so v resnici slovite nogometne inštitucije z bogato zgodovino tudi v evropskih pokalih, kljub temu pa dandanes pomenijo »bore malo« v primerjavi s klubi, ki žanjejo interes in pozornost predvsem mlajših ljubiteljev nogometne igre.Derbiji v Eindhovnu, Zagrebu in Beogradu bodo v resnici le ogrevanje za nedeljski večerni spopad, ko bodo številni iskali dodaten TV-zaslon … Prva bosta odprla večerin, kluba, ki sta v tem stoletju vzela tako rekoč vse naslove italijanskega prvaka, tudi v tej sezoni kotirata povsem pri vrhu in bijeta troboj za »scudetto« z rimskim Laziom. Jutrišnji 237. uradni »derby d'Italia« s 111-letno tradicijo bo imel lepotno napako:in soigralci bodo napadli goste iz Milana brez pomoči gledalcev. Boj s koronavirusom v Italiji je vsesplošen in vlada pri tem ne izbira front. Odpovedali so novinarsko konferenco po derbiju, na štadionu pa bo lahko navzočih 100 ljudi, nujnih za logistično izvedbo tekme. Na igrišču bo šlo za boj pokra uglednih asov – Ronaldo-proti navezi–, gledalci pred TV-zasloni pa bodo dobili novo zanimivo izkušnjo brez zvočnih učinkov navijačev. Prav za derbi z Juventusom naj bi si prvič po prisilnem počitku nadel rokaviceki je zavoljo poškodbe prsta izpustil pet tekem Interja.Gostitelji »ne smejo« izgubiti dvoboja. V zadnjih letih lovijo korak z najbogatejšimi v Španiji in Angliji, z nakupom Ronalda so močno povečali letne prihodke (glej tabelo) prek večje komercialne dejavnosti, unovčili so 415 milijonov Portugalčevih sledilcev na družbenih omrežjih, obnovili pogodbo z Adidasom (51 mio € letno), odprli azijsko predstavništvo v Hongkongu … Pod silovitim pritiskom bo trener, ki ga podpira vse manj navijačev. Njegov zadnji poraz v Lyonu je analiziral tudi nekdaj sloviti trener»Juventusovi igralci niso kazali dovolj motiva, niso igrali kot moštvo, stali so predaleč od tekmecev in bili prepočasni.«Še odmevnejši bo španski športno-politični dvoboj v Madridu, kjer se bosta merila še uglednejša, močnejša in bolj izenačena rivala:(53 točk) in(55), slednja se je letos prebila na vrh Deloittove lestvice klubov z največjimi letnimi prihodki (glej tabelo). Tekmeca naj bi začela v podobnih postavitvah 4-3-1-2, pri čemer bo šlo za merjenje moči med napadalnim paromin gostoma; prvo navezo bo podpiral umetnik, drugo »robocop«, kar morda dovolj zgovorno priča o tem, kaj želi doseči v Madridu gostujoči trener. Če bo obveljalo pri tej kadrovski križanki, seveda. Kdo ve, kako močno bo posegel v enajsterico domači trener, ki »mora« nekaj spremeniti v primerjavi z zasedbo, ki je pogorela v sredini tekmi lige prvakov proti Manchester Cityju. Vsekakor bodo pod večjim pritiskom igrali Madridčani – potem ko so zašli v hude težave v Evropi, bi jih morebiten poraz drastično oddaljil tudi iz bitke za španskega prvaka v sezoni 2019/20.