Angleški mediji navdušeni nad Slovencem: Kakšna tekma!

Zmaga nad Chelseajem, s katerim imajo bogato in ne ravno prijateljsko zgodovino, je za nogometaše Leedsa nekaj posebnega, v sedanjem razmerju moči, ko so Londončani pri vrhu, severnjaki pa pri dnu, je zmaga s 3:1 na štadionu Elland Road še toliko bolj posebna.

Po njej je žarel tudi junak Jaka Bijol: »Za nami je težko obdobje, ko smo doživeli nekaj težkih porazov. Tokrat smo igrali s pravo energijo in si zaslužili to zmago. Zadeti gol in še zmagati na Elland Roadu, to je nekaj neverjetnega, najboljši občutek na svetu. Še vedno se kar tresem.«

Po tekmi je užival pred zadovoljnimi navijači v Yorkshiru. Foto Chris Radburn/Reuters

Portal Leeds United News, ki je posvečen nastopom nogometašev v belo-rumenih dresih, je Jaki Bijolu podelil oceno 9/10 in jo utemeljil takole: »Kakšna tekma! Zadel je fenomenalen gol in ga nadgradil s ključnim posredovanjem ob koncu prvega polčasa. Igranje s tremi osrednjimi branilci mu ustreza.«

V soboto Bijola in Leeds čaka prava nogometna poslastica, ob 18.30 na Elland Road prihaja Liverpool, ki se še ni izvil iz primeža rezultatske krize.