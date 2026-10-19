Vijolična taktična kultura že ima šampionske obrise

Štajerski nogometni derbi 12. kola 1. SNL brez dodane vrednosti in razplet brez golov je bil po meri Koprčanov in zeleno-belih Ljubljančanov, toda deloma tudi po okusu Mariborčanov in Celjanov. Krajšo so potegnili le navijači, saj so oboji pokazali premalo. Ligaška kombinatorika v finišu jesenskega dela prvenstva se bo bolj razprla prihodnji teden na Bonifiki in v Stožicah: v 13. kolu bodo na Primorskem (27. t. m.) gostovali Mariborčani, v glavnem mestu (28. t. m) pa prvaki. Pred tem pa ...

Dobra zamisel o pokalnem vikendu, ki naj bi tudi v malih okoljih zanetil nogometno vročico, je postala nebodigatreba breme za prve zasledovalce vijoličnih Koprčane in večje za Celjane. Vijolični in zeleno-beli so namreč presenetljivo pogoreli na Prevaljah in v Trbovljah ter že izpadli iz tekmovanja, tako da imajo na voljo »neskončnih« 10 dni za temeljito pripravo. Koprčane v petek čaka pokalni derbi v Sežani proti vodilnemu drugoligašu Taboru, lani prav tako pokalnemu krvniku sosedov iz slovenske Istre. Celjani bodo v nedeljo gostovali na Prevaljah, še prej, v četrtek, pa bodo v 3. kolu evropske lige gostili Salzburg.

Žan Karničnik (levo) je v »žep pospravil« Armandasa Kučysa. FOTO: Facebook NK Celje

Nazaj v 1. SNL in štajerski derbi. Pragmatični Zlatko Zahović in njegov izvajalec strategije Darko Milanič sta bila zadovoljna s točko, vprašanje pa je, kako in s čim, če so, vijolični »navdušili« plačnika Adžuna Ilidžalija? Turški mogotec je pričakoval in si želel več, saj v Angliji po začetni evforiji izgublja zalet tudi njegov Hull (v zadnjih petih tekmah je osvojil le tri točke). Ali je Maribor prepričal tudi »generala« Aleksandra Čeferina, kot je predsednika Evropske nogometne zveze imenoval njegov »vojak« ZZ?

»Zelo dobra tekma. Škoda le, ker ni bilo golov. Vse skupaj je bilo na kar solidni ravni,« je derbi oceni Milanič, ki je, kar zadeva okuse, ostal na ravni prejšnjega desetletja. Maribor bi bil brez 32-letnega Žana Karničnika še bolj povprečen, a ni bil tako slab, kot je bil znova ujetnik znamenite »taktične kulture«. Ta je v službi naslova prvaka. Morda bo to zadostovalo (je prvi favorit), toda vprašati se je treba, kaj dobrega lahko prinese že videni igralni modus operandi. Ne velja pozabiti, da je kljub rezultatskim težko ponovljivim podvigom prinesel bankrot! Rešil ga je Ilidžali. Maribor je bil boljši in všečnejši v Celju!

Zeljković: Lahko bi šlo v drugo smer

»S točko smo zadovoljni. Lahko bi šlo v drugo smer, če bi bilo vse po pravilih,« je bil pomenljiv celjski trener Zoran Zeljković. Celjani so se rešili. Kljub golu, ki bi bil najbrž v marsikateri drugi, močnejši ligi, okolju in ob drugačnem izhodišču, veljaven, so potrdili, da so v veliki krizi. Zeljković je pri tem brez moči, lahko bi izbral najboljšo taktiko ali po imenih atomsko enajsterico, toda več kot očitno je, da so igralci s potezo, hitrostjo in dinamitom več v nogah popolnoma brez forme in izgubljeni v prostoru. Litovec Armandas Kučys je najbolj očitni »izgubljenec«, podobno velja za Svita Sešlarja, ki je še spomladi zabijal evrogole in nizal spektakularne asistence.

Zlatko Zahović je bil zadovoljen s točko, ali je bil tudi Adžun Ilidžali (v sredini)? FOTO: Mediaspeed

Uspešnost celjske sezone je na nitki. Jeseni (tudi spomladi) se bodo zelo težko vrnili na raven igre blizu šampionski ter obrnili krivuljo rezultatov navzgor, ker jim ni po godu niti zgoščen razpored. Jesenski del prvenstva se bo zaključil petega decembra (imajo pa tekmo manj), v evropski ligi pa bo letošnja zadnja tekma 10. decembra. Toda nadaljevala se bo že 21. in 28. januarja prihodnje leto, drugi del 1. SNL pa 31. januarja.