Vrnitev bundeslige v drugi polovici maja

Berlin - Med včerajšnjim odmevnim srečanjem vplivne nemške kanclerke Angele Merkel s 16 državnimi ministri je v športni javnosti največje srednjeevropske dežele močno odmevala razprava o nadaljevanju domačega nogometnega prvenstva. Pravzaprav pa to ni pritegnilo le športne javnosti, temveč tudi številnih navadnih smrtnikov po vsej državi, saj bundesliga ohranja izjemno priljubljenost in je obenem tudi najbolj obiskano klubsko nogometno tekmovanje stare celine.



Glede na to, da so se pri klubih, pa ne le v najvišjem ligaškem razredu, že vrnili k treningu, resda v manjših skupinah igralcev, gre v tem mesecu pričakovati nadaljevanje prekinjene sezone, sodeč po včerajšnji seji najvišje državne ravni pa odločitve o datumu, ko bo žoga spet na igrišču mogočnih aren v Münchnu, Berlinu, Dortmundu itn., ne bo pred 6. majem.



Takrat, torej sredi naslednjega tedna, se bo kanclerka vnovič sestala z ministri, prav športne prireditve, predvsem dogajanje v odmevni bundesligi, pa bo na dnevnem sporedu razprav. Sprva predlagani začetek iz vrst notranjega ter športnega ministrstva – 9. maj – se zdi zdaj težko uresničljiv, precej bolj realne so napovedi o tednu ali dveh pozneje za nogometno žogo, torej 16. ali 23. maja. Kako bo s klubi, še ni povsem jasno, saj zaradi hudih izgub ob pomanjkanju tekem po zadnjih raziskavah, kot piše osrednja tiskovna agencija v državi DPA, kar 13 klubom od skupno 36 na profesionalni ravni grozi stečaj.



Omeniti še kaže, da so prav včeraj v Nemčiji izvedli testiranja navzočnosti koronavirusa pri vseh nogometaših bundeslige.