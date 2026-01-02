Vrnitev Matevža Vidovška, Olimpija po nakupih

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija je sporočil prvo kadrovsko novico v letu 2026. Pričakovano se od zeleno-belega dresa poslavlja rezervni vratar Gal Lubej Fink, ki mu je z Ljubljančani potekla dvoletna pogodba. Vse bližje pa je vrnitev prvega vratarja Matevža Vidovška.

Lubej Fink se je Olimpiji pridružil v januarskem prestopnem roku leta 2024 iz Brava ter v zeleno-belem dresu zbral tri uradne nastope.

Olimpija, ki jesenskega dela prve lige ni opravila po željah, saj je po 18 od 36 krogov na petem mestu z 18 točkami zaostanka za vodilnimi Celjani, pa je pred dnevi le sporočila, da se po dolgem času po poškodbi in osebnih težavah vrača prvi vratar Matevž Vidovšek.

»Decembra sem že začel trenirati po individualnem programu, ki ga izvajajo tudi ostali soigralci, 15. januarja pa se ekipi pridružujem na pripravah v Španiji,« je med drugim v pismu, namenjenem navijačem in objavljenem na uradni spletni strani, zapisal Vidovšek.

V Vidovškovi odsotnosti je večji del vratarskih zadolžitev opravljal Matevž Dajčar. Olimpija bo uvodno tekmo spomladanskega dela igrala 31. januarja doma proti Muri. V zadnjih dneh je bilo slišati še nekaj namigovanj glede morebitnih prestopov v ljubljanski klub. Najbližje prestopu je Nino Kukovec, član Radomelj je letos v prvi ligi prispeval kar sedem zadetkov. Omenja se tudi napadalca Aluminija in najboljšega slovenskega strelca jesenskega dela prve nogometne lige Emirja Saitoskega in nekdanjega člana Domžal Reneja Hrvatina.