Vrnitev med najboljše po 30 letih odprla vrata tudi za športni turizem

Polnih 30 let so v Rogaški Slatini čakali na vrnitev med najboljše slovenske nogometne prvoligaše. V najmočnejši konkurenci Slatinčani ne želijo le sodelovati, pač pa tudi tekmovati in presenetiti tekmece. Ambiciozno vodstvo kluba upa, da se bo ustrezno odzvalo tudi okolje, ki je z navdušenjem sprejelo drugoligaški naslov in napredovanje v 1. SNL, toda pravega denarnega odziva še ni. Na štadionu v obnovi bodo prvo tekmo igrali šele avgusta, toda takrat se obeta pravi praznik. Še marsikaj drugega je bilo mogoče izvedeti o klubu in načrtih od športnega direktorja Nina Ivačiča, ki je ob predsedniku Bojan Jeršečič glavni spiritus movens kluba.