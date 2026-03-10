Vrnitev v madridski Real? Ne, hvala!

Ob težavah madridskega Reala pri nadzorovanju žoge in kreativnostjo v igri, ki preveč sloni na individualnih potezah Viniciusa ml. in Kyliana Mbappeja, je nemški časnik Bild razkril nekaj potencialnih okrepitev, o katerih naj bi razmišljali v Madridu.

Veliko prahu je dvignila omemba Luke Modrića, ki je poleti kot prost nogometaš zapustil štadion Santiago Bernabeu in odšel v Italijo, z AC Milanom mu v serie a kaže zelo dobro. Bild poroča, da naj bi se predsednik Reala Florentino Perez zanimal tudi za trenerja rdeče-črnih Maxa Allegrija, ki bi Alvara Arbeloo poleti lahko zamenjal na klopi kraljevega kluba.

Dres Reala je nosil med letoma 2012 in 2025. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

»Allegri in jaz v Madridu? Govoric je vedno ogromno, a me prav nič ne zanimajo. Ne, hvala, ostal bom v Milanu, tu sem zelo zadovoljen,« na to odgovarja Modrić, Allegri, ki je bil v letih 2019 in 2021 že blizu temu, da prevzame vodenje Reala, pa dodaja: »Zadovoljen sem v Milanu in imam veljavno pogodbo do leta 2027.«

Španski mediji prav v odhodu 40-letnega Modrića in Tonija Kroosa, ki je zaključil kariero, vidijo srž težav v slačilnici kraljevega baleta.