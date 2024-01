Vroč obmorski derbi z dvema izključenima

Nogometaši iz Nice so v 19. kolu z 1:0 premagali Metz in se utrdili na drugem mestu prvenstvene lestvice francoske lige. Obračun Marseilla in Monaca se je končal z 2:2. Ekipa iz Nice je do enajste zmage v sezoni prišla po tem, ko je Evann Guessand v 77. minuti unovčil enajstmetrovko.

V Marseillu je ekipa iz kneževine hitro povedla prek Wissama Ben Yedderja, a že v 11. minuti ostala brez izključenega Guillerma Maripana. Domači so nato izenačili v 38. minuti, zadel je Pierre-Emerick Aubameyang, kljub igralcu manj pa so Monačani še enkrat zatresli mrežo domačih ob koncu polčasa, uspešen je bil Maghnes Akliouche.

Leonardo Balerdi je gostiteljem priigral novo izenačenje v 50. minuti, Marseille je imeli od 86. minute po izključitvi Denisa Zakarie dva igralca več, a tega ni izrabil.