Vroča berberska kri za krotenje galskih petelinov

Ljubljana - Ko gre za enega najbolj znanih predstavnikov berberskega naroda iz Kabilije v severni Alžiriji v zgodovini, sploh pa v športnem svetu, ne preseneča, da ima vsaka njegova poteza ali beseda svojo težo in odziv. Z uspehi in tudi kontroverznimi potezami si je pač ustvaril neizbrisen položaj v športu velike, iz kolonij črpajoče, francoske republike.Zinedine Zidane je vlogi svetovnega nogometnega zvezdnika dodal še trenersko izkušnjo, ker gre za enega največjih na svetu, pa je tudi klub, celo edini, ki ga je doslej strokovno vodil, tisti najvišje ravni.Real iz Madrida zdaj vadi in vodi že v svojem drugem mandatu, prvi je ...