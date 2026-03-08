Polne tribune niso videle gola

Sončno popoldne v Ljubljani je lepo napolnilo tribune Stožic za največji slovenski nogometni derbi, ki je imel že vročo predigro, saj sta se skupini navijačev večer pred tekmo spopadli kar v Mariboru.

Olimpija - Maribor 0:0 Štadion Stožice, gledalcev 10.000, sodnik David Šmajc (Kranj). Olimpija: Vidovšek, Diga (od 80. Pedro Lucas), Ristić, Jelenkovič, Urbančič, Doffo, Gorenc, Mitrovski (od 72. Otori), Lourenco, Motika (od 72. Brest), Kojić od 81. Ananou). Maribor: Jug, Širvys, Rekik, Krajnc, Bumbić, Seri (od 54. Viher), J. Repas, Ojo (od 73. Soudani), Pejičić (od 73. Ž. Repas), Cipot, Vizinger (od 64. Tetteh).

Na štadionu ob ljubljanski severni obvoznici pa je bilo podobno glasno, le da kakšnega neposrednega dvoboja na tribunah ob strogih varnostnih ukrepih ni bilo. Na igrišču ognjemeta v prvem polasu ni bilo. še največ pozornosti je pritegnila koreografija domače navijaške skupine Green Dragons s številnimi trakovi na igrišču, zaradi katerih je bil derbi po pol ure igre prekinjen za pet minut.

Maribor je bil v uvodnem polčasu pogosteje pri žogi (65:35), edini strel v okvir vrat pa je sprožil domači adut Jan Gorenc, a je bil vratar in kapetan gostov Ažbe Jug zanesljiv.

Ljubljančani so začeli drugi del bolj odločno, poskušali matirati obrambo gostov, a ta je na čelu z Jugom zdržala. Vijolični pa so čakali na svojo priložnost, jo najprej dočakali prek Hilala Soudanija, nakar je v 81. minuti za goste v polno zadel Benjamin Tetteh, toda Šmajc je gol razveljavil zaradi ofsajda.

Derbi se je tako razpletel drugič v sezoni brez zmagovalca, v primerjavi s tistim jesenskim v Ljudskem vrtu (1:1) obenem tudi brez golov.