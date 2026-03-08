  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Polne tribune niso videle gola

Po sobotni ostri predigri med navijači in pred številnimi gledalci v Stožicah nogometaši Olimpije in Maribora na igrišču brez ognjemeta.
Zaradi koreografije domačih privržencev s trakovi je bil derbi prekinjen za pet minut. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Zaradi koreografije domačih privržencev s trakovi je bil derbi prekinjen za pet minut. FOTO: Voranc Vogel/Delo
S. U.
8. 3. 2026 | 16:04
8. 3. 2026 | 17:19
A+A-

Sončno popoldne v Ljubljani je lepo napolnilo tribune Stožic za največji slovenski nogometni derbi, ki je imel že vročo predigro, saj sta se skupini navijačev večer pred tekmo spopadli kar v Mariboru.

Olimpija - Maribor 0:0

Štadion Stožice, gledalcev 10.000, sodnik David Šmajc (Kranj).

Olimpija: Vidovšek, Diga (od 80. Pedro Lucas), Ristić, Jelenkovič, Urbančič, Doffo, Gorenc, Mitrovski (od 72. Otori), Lourenco, Motika (od 72. Brest), Kojić od 81. Ananou).

Maribor: Jug, Širvys, Rekik, Krajnc, Bumbić, Seri (od 54. Viher), J. Repas, Ojo (od 73. Soudani), Pejičić (od 73. Ž. Repas), Cipot, Vizinger (od 64. Tetteh).

Na štadionu ob ljubljanski severni obvoznici pa je bilo podobno glasno, le da kakšnega neposrednega dvoboja na tribunah ob strogih varnostnih ukrepih ni bilo. Na igrišču ognjemeta v prvem polasu ni bilo. še največ pozornosti je pritegnila koreografija domače navijaške skupine Green Dragons s številnimi trakovi na igrišču, zaradi katerih je bil derbi po pol ure igre prekinjen za pet minut.

Maribor je bil v uvodnem polčasu pogosteje pri žogi (65:35), edini strel v okvir vrat pa je sprožil domači adut Jan Gorenc, a je bil vratar in kapetan gostov Ažbe Jug zanesljiv. 

Ljubljančani so začeli drugi del bolj odločno, poskušali matirati obrambo gostov, a ta je na čelu z Jugom zdržala. Vijolični pa so čakali na svojo priložnost, jo najprej dočakali prek Hilala Soudanija, nakar je v 81. minuti za goste v polno zadel Benjamin Tetteh, toda Šmajc je gol razveljavil zaradi ofsajda. 

Derbi se je tako razpletel drugič v sezoni brez zmagovalca, v primerjavi s tistim jesenskim v Ljudskem vrtu (1:1) obenem tudi brez golov.

 

   

 

      Lestvico zagotavlja Sofascore

   

 

Šport  |  Nogomet
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Veliki derbi: Olimpija nima izbire, Maribor za boljši medsebojni izkupiček

V 25. kolu 1. SNL tretji veliki derbi sezone. Celjani po drugem zaporednem porazu prosti, Koprčani na preži. Danes derbi za obstanek v Murski Soboti.
7. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles

Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
7. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: Izvolili so novega iranskega voditelja, nad Teheranom se dviga gost črn dim

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
8. 3. 2026 | 07:34
Preberite več
Premium
Nedelo
Iran

Stari imperij pred vrati kaosa

Medtem ko Iran in okolica gorita v ognju nove vojne, se nekateri spominjajo slavne preteklosti, nekateri pa že delajo račune brez krčmarja za prihodnost.
Gorazd Utenkar 7. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Alenka Tetičkovič: Verjamem v tistih 21 gramov

V vsakem projektu želim najti neko globino, pravi igralka Alenka Tetičkovič, ki je imela nedavno dve premieri, eno na odru in drugo v filmu.
Urša Izgoršek 8. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Več iz teme

