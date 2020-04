FOTO:Vsak dan sem bolj prepričan o tem, da sem opravil izjemno veliko

Ljubljana - Darko Milanič je z Mariborom v obdobju od leta 2008 do letošnjega marca preživel kar devet sezon in se vpisal v slovensko zgodovino kot trener z največjim številom lovorik. Od vijoličastih se je poslovil brez velikih besed in po načelu »bilo je lepo, dokler je trajalo«. Umaknil se je v rojstno Izolo, kjer si, kot pravi, nabira moči za nove izzive. Prvič, odkar je zapustil Maribor, je odprl dušo za slovenske medije. Vaš odločen odstop in nagel umik sta dala misliti, da ste bili že utrujeni od vsega. Ste si že povrnili moči?Motite se, prav nič se nisem utrudil in nisem izgubil moči. Resda nisem več vpleten v ...