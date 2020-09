Vsaka nacionalna nogometna zveza bo prejela 1,27 milijona evrov pomoči

Svetovna nogometna zveza (FIFA) je danes prek spleta izpeljala 70. kongres, na katerem je njen predsednik Gianni Infantino kot zgodovinsko potezo orisal 1,27 milijarde evrov pomoči za 221 članic Fife v času pandemije novega koronavirusa. Zagotovil je, da lahko FIFA razdeli ta sredstva, ker je zdrava in trdna.



»Fifa ni v krizi, nogomet je,« je poudaril Infantino. »Imamo denar, ker ta v naši novi Fifi ne izginja, ampak gre tja, kamor mora iti. Vedno bomo vedeli, kam gre denar,« se je Infantino spomnil tudi prejšnjega vodstva s Seppom Blatterjem na čelu, ki ga je zamajala in odnesla korupcija.



Pri Fifi so pojasnili, da je za pomoč zaprosilo že več kot 150 članic. Vsaka nacionalna zveza bo do januarja 2021 dobila 1,27 milijona evrov pomoči, od tega mora približno 425.000 nameniti za ženski nogomet. Nacionalne zveze lahko zaprosijo tudi za brezobrestna posojila do dobrih štirih milijonov evrov, ki jih lahko uporabijo za različne aktivnosti.



»To ne bo rešilo vseh težav, bo pa pomagalo,« je pojasnil Infantino in še enkrat poudaril, da je nedolžen, kar zadeva povezave s kriminalistično preiskavo v Švici, ko se je skrivaj srečeval z zdaj že nekdanjim generalnim tožilcem Michaelom Lauberjem.

Sestanki so potekali v letih 2016 in 2017, kar so razkrili švicarski preiskovalci, ko so preiskovali obtožbe o korupciji v Fifi, ki so odnesle Infantinovega predhodnika Blatterja. Pri tem naj bi šlo tudi za to, na kakšen način sta Rusija in Katar dobila organizacijo svetovnih prvenstev 2018 in 2022.

Prejšnja Fifa je bila strupena

»Povsod ali skoraj povsod so ljudje prepričani, da imamo novo Fifo. Leta 2015 je bila strupena in je umrla. Želel sem osvoboditi Fifo teh strupenih starih navad. Sestanki so bili namenjeni temu, da definirajo novo Fifo in pojasnijo, da je naša nova zveza precej oddaljena od stare,« je poudaril 50-letni Švicar.



Zaveda se, da bi lahko pandemija povzročila težave pri kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, pri čemer je dodal, da bodo zaradi istih razlogov mogoče preložili klubsko SP prihodnje leto v Katarju. Nekaj konfederacij je že prestavilo svoje kvalifikacije. »Zaskrbljen sem,« je dejal Infantino in nadaljeval, da je to resna težava in da so odvisni od zdravstvenih oblasti.



Kvalifikacije so že podaljšali od marca do junija 2022. Dodatno reprezentančno okno so dodali v januar 2022, da bi lahko takrat odigrali po tri tekme in ne več le po dve in da bi bili pripravljeni tudi na scenarij z le po eno tekmo med istima tekmecema in ne običajnima dvema.

Verjamejo, da bodo imeli dobiček, kakršnega so načrtovali

Opogumlja ga, da je Evropa nadaljevala svoja reprezentančna tekmovanja, prihodnji mesec naj bi ji sledila Južna Amerika.

Za klubsko SP letošnjega decembra je dejal, da bo zelo težko obdržati ta termin, glede na to, da ni pričakovati, da bodo zaradi covida-19 dokončali vsa tekmovanja. »Mogoče ga bomo izpeljali na začetku prihodnjega leta,« je še povedal predsednik Fife.



Na kongresu so potrdili tudi to, da bodo lahko v prihodnje tovrstne dogodke izpeljali prek spleta. Že pred časom so sicer pristojni sporočili, da pričakujejo, da bo imela Fifa kljub pandemiji v obdobju 2019–2022 enak dobiček, kot ga je sprva predvidela. Obenem verjamejo, da bo štiriletni načrt vseeno prinesel napovedanih 84 milijonov evrov dobička. Prihodki pri tem so v veliki meri vezani na izvedbo svetovnega prvenstva 2022 v Katarju, s katerim naj bi dobili vsaj 1,3 milijarde evrov.



Potrjevali so tudi spremembe v statutu, kar zadeva igranje za državne reprezentance in pridobitve novega državljanstva. Pri slednjem, kar zadeva dolžino stalnega bivanja, so med drugim tri postavke: da lahko igralec dobi novo državljanstvo v primeru, da živi stalno v določeni državi tri leta, če je tam začel živeti pred svojim 10. letom; da živi tam stalno pet let, če je začel živeti med 10. in 18. letom; da živi tam stalno pet let, če je začel živeti v državi po svojem 18. letu.