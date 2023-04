Vse bomo naredili, da Olimpija ne bo postala prvak v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Kdo ve, kako bi se zavrtela nogometna pot Aljaža Antolina, če ga v telovadnici pri igranju nogometa ne bi opazil Damjan Ošlaj. Nekdanji prvoligaški branilec in zdaj trener je takoj videl, da ima nekaj več. »Star sem bil 10 let in sem treniral pri Beltincih. Zaradi njega sem prišel k Muri,« je povedal Antolin, vijolična »kopija« Olimpijinega »motorja« Augustina Doffa. Prav Argentinec in zeleno-beli so naslednji izziv za Mariborčane, ki se zavedajo, da so veliki tekmeci daleč spredaj, a jim ne želijo olajšati poti do šampionske zvezdice.