Vse oči uprte v Bonifiko in Ljudski vrt

Dva velika obračuna vrha lestvice čakata ljubitelje slovenskega nogometa v 24. kolu, prvi bo na sporedu že to soboto, ko bo aktualne pokalne prvake na Bonifiki obiskala vodilna Olimpija. Pestro bo že zgodaj popoldne v Ljubljani, kjer bo Bravo pričakal Muro, v bližnji soseščini v Domžalah pa bodo Radomljani gostili sežanski Tabor v obračunu, ki na papirju prinaša zgolj tri točke, v resnici pa v boju za obstanek še veliko več.

Štajerski derbi v Ljudskem vrtu bo najbolj zaznamoval nedeljski spored, ki ga bosta zaokrožili ekipi Gorice in Domžal, Novogoričani bodo igrali prvič po slovesu trenerja Mirana Srebrniča in ob glasnem namigovanju, da jih bo pred izpadom v 2. SNL reševal sloviti italijanski strateg slovenskih korenin Edoardo Reja. Tako kot nedavno v Stožicah, kjer so Novogoričani klonili s 3:4 (kaznovani Srebrnič je bil na tribuni), bodo tekmo vodili dosedanji pomočnik Florijan Debenjak s sodelavcema Sašo Ranićem in Aleksandrom Rodićem.

Prva liga Telemach, 24. kolo:

Sobota

13.00 Bravo – Mura

15.00 Radomlje – Tabor Sežana

20.15 Koper – Olimpija

Nedelja

15.00 Maribor – Celje

17.30 Gorica – Domžale