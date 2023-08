Vse poti do naslova še vedno vodijo prek Bavarske

V nadaljevanju preberite:

V nogometni Nemčiji nič novega, bi lahko dejali ob pogledu na razmerje moči v elitni nemški bundesligi. Münchenski Bayern lovi še svoj 12. zaporedni naslov prvaka, tako v nemški javnosti kot med tekmeci Bavarcev pa vlada prepričanje, da tokrat FC Hollywood ni sestavil dovolj prepričljive zasedbe, ne glede na prihod Harrya Kana. Zdaj bo optimizem in samozavest treba prenesti še na nogometne zelenice.

Še vedno je živ spomin na kolaps dortmundske Borussie v zaključku prejšnjega prvenstva, ko so rumeno-črni prav v zadnjem kolu zapravili naslov prvaka in ga »podarili« Bayernu, ra pa še zdaleč ni bil prepričljiv. Po rošadah v vodstvu kluba so se strasti na Bavarskem pred novo sezono nekoliko pomirile, nazaj sta izkušena Uli Hoeneß in Karl-Heinz Rummennige, s prihodom Harryja Kana pa je Bavarcem uspel veliki met. Znova bo v njihovem dresu igral pravi golgeter, po odhodu Roberta Lewandowskega v Barcelono so ga še kako pogrešali.

40.666 sedežev bo v povprečju letos na voljo na bundesligaških štadionih.

Kljub prihodu angleškega kapetana se prvaki zdijo ranljivi, prepričljiv poraz proti RB Leipzigu v nemškem superpokalu je dvome le še okrepil. Prave zamenjave za kapetana Manuela Neuerja v vratih ni, Bavarci niso bili uspešni v lovu za Kepo Arizabalago, ki je odšel v Madrid, tudi Joshua Kimmich se je zaradi pomanjkanja discipline v obrambnih nalogah znašel na udaru kritik. Prisluhnila jim je tudi javnost, po anketi revije Kicker kar 60 odstotkov vprašanih napoveduje, da se bo po enajstih letih Bayernova vladavina končala.