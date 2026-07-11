Vse za denar, tudi kosi igrišča so naprodaj

Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu v New Jerseyju. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza Fifa. Zanje je treba odšteti po več sto evrov.

Za to svetovno prvenstvo je na prodaj travna ruša s finalne tekme. Že več kot teden dni pred finalnim obračunom lahko nogometni navdušenci v Fifini spletni trgovini kupijo kose igrišča, na katerem se bo bila bitka za lovoriko.

Fifa te majhne kose trave ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izrecno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo.

Kosi trave so trajno vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti.

Fifa je vsak izdelek opisala kot unikaten zbirateljski predmet v spomin na enega največjih športnih dogodkov na svetu.

»Pridobite si pristen košček nogometne zgodovine z avtentičnim koščkom igrišča s svetovnega prvenstva v nogometu 2026, trajno shranjenim v vrhunskem akrilu z USB-spominkom. Vsak kos vsebuje originalni delček ikonične igralne površine finala, zaradi česar je edinstven zbirateljski predmet, ki slavi enega največjih športnih dogodkov na svetu,« so v opisu spominka zapisali pri Fifi.

Na spletni strani proizvajalca so na voljo tudi druge različice tega spominka z dodatnimi elementi, pri čemer cena najdražje kategorije znaša približno 2500 evrov za kos.