Vstopnice za Argentinčevo prvo na voljo le še na črnem trgu

Messimanii v Miamiju ni videti konca in že kaže prve učinke. Prva tekma, v kateri naj bi se ameriškim nogometnim navdušencem predstavil Lionel Messi, je že razprodana. Slab mesec (21. julija) pred dvobojem Interja in mehiškega tekmeca Cruz Azula v novoustanovljenem tekmovanju, v katerem se bodo merili klubi iz Major League Soccer (MLS) in lige MC (mehiškega prvenstva), se cena vstopnic na črnem trgu giblje od 1200 evrov do 5500 €.

»Mislim, da bo vedno obstajalo obdobje pred in za Messijem, ko gre za šport v ZDA. Močno verjamem, da lahko v Severni Ameriki in ZDA ustvarimo eno od dveh najmočnejših lig na svetu, če ne najmočnejše,« je optimist večinski delničar Interja Jorge Mas. Prepričan je, da je prihod Argentinca v ZDA izjemna spodbuda za zalet MLS.

Lastnika Interja, večinski Jorge Mas in David Beckham, si lahko maneta roke. Messimania divguje vrednost kluba, ki je kljub tekmovalnim neuspehom že najmočnejša blagovna nogometna znamka v ZDA. FOTO: Twitter

»Messi bo največji ambasador in novinec v zgodovini MLS. Njegova prisotnost bo pritegnila najbolj nadarjene vseh starosti. Pred nami je izjemna priložnost brez primere,« je povedal 60-letni vodilni mož gradbenega in inženirskega podjetja MasTec, ki ima v solastniku kluba, Angležu Davidu Beckhamu, odličnega partnerja.

Messi, ki bo 36 let dopolnil 24. t. m., je z Interjem sklenil dve in pol letno pogodbo, po kateri bi na leto zaslužil več kot 60 milijonov evrov.