Vstopnice za mundial gredo za med, Infantino in Trump si maneta roke

Organizatorji nogometnega svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki, so prodali že več kot milijon vstopnic, je sporočila Mednarodna nogometna zveza Fifa.

Predprodaja se je začela sredi septembra, v mesecu dni pa so navijači pograbili že več kot milijon vstopnic. Organizatorji v ZDA, Mehiki in Kanadi si zaradi povečanja števila udeležencev (48) in tekem (104) obetajo precej presežene rekordne številke obiskanosti tekem. Tega še naprej drži prvenstvo prav v ZDA leta 1994, ki ga je na 52 tekmah na tribunah spremljalo 3.587.538 navijačev.

Doslej so prireditelji prvenstva 2026 največ vstopnic prodali v državah gostiteljicah, od ostalih pa prednjačita Anglija (prva iz Evrope se je uvrstila na SP) in Nemčija.

»Gre za neverjeten odziv in sijajen kazalnik, da največje in najbolj vključujoče prvenstvo v nogometu v zgodovini vzbuja navijaško domišljijo povsod po svetu,« je v izjavi Fife dejal njen predsednik Gianni Infantino.

Gianni Infantino je bil poleti navdušen nad organizacijo klubskega prvenstva. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters

V predprodaji so imeli prednost nakupa vstopnic le tisti, ki so lastniki bančnih kartic sponzorja Mednarodne nogometne zveze.

Naslednja faza prodaje vstopnic se bo začela 27. oktobra, ko bodo lahko navijači kupili posamične vstopnice za vse 104 tekme na prvenstvu. Tretja faza bo stekla po opravljenem žrebu skupinskega dela, ki bo v Washingtonu 5. decembra.

Svetovno prvenstvo bo na sporedu med 11. junijem in 19. julijem prihodnje leto. Ameriški predsednik Donald Trump, veliki zaveznik Infantina, si obeta spektakel brez primere. Je pa namignil, da bi lahko (demokratska) mesta, ki ne ustrezajo njegovim standardom, zaradi kriminala izgubila gostiteljstvo.

Na SP se je že uvrstilo 26 od 48 udeleženk, možnosti ima tudi Slovenija, ki pa bo morala novembra premagati Kosovo in Švedsko, da bi se prebila v dodatne kvalifikacije.