Vučinić pred tekmo s Slovenijo: Ne preseneča me, da je ekipa videti dobro

Slovenska nogometna reprezentanca je v soboto na Madžarskem odigrala prvo tekmo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja in izgubila z 1:0. V boljši luči se bodo lahko pokazali že jutri, ko bo na sporedu druga pripravljalna tekma v Podgorici, kjer se bo ekipa merila s črnogorsko ekipo Mirka Vučinića.

Ta je pred tekmo za črnogorske medije spregovoril o slovenski ekipi in o novopečenem selektorju: »Cesarja poznam iz igralske kariere, seveda se mu bodo želeli vsi dokazati, takšna je situacija vsakič, ko se zamenja vodstvo.« O tekmi slovenske reprezentance proti Madžarski pa je dejal: »Ekipa stoji dobro, kar me ne preseneča. Agresivno igrajo ena na ena.« Dodal je, da bo za črnogorsko reprezentanco nastopilo deset novih igralcev, a imen ni razkril.

Izjavo pred tekmo je podal tudi obetavni 19-letni vezist Andrija Bulatović. Mladenič nastopa za francoski Lens, ki trenutno zaseda drugo mesto v francoski ligi. »Slovenci so odlična reprezentanca. Vsi igralci so zelo kvalitetni, v prvi vrsti seveda Oblak in Šeško. Že večkrat so dokazali, česa so sposobni, in zato bodo za nas odličen preizkus.«

Tekmo v Podgorici na stadionu s kapaciteto približno 11.000 gledalcev bodo zaradi poškodb spet izpustili Jan Oblak, Benjamin Šeško in David Brekalo.