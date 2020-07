Vukušić, Lotrič in Vizinger v boj za najboljšega nogometaša

Ljubljana

Nominiranci za nagrade v sezoni 2019/20:

- Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) bo tudi letos podelil priznanja za najboljše posameznike Prve lige Telekom Slovenije. Nominiranci za laskavo priznanje v sezoni 2019/20 so(Olimpija),in(oba Celje).V glasovanju za najboljše posameznike sodelujejo nogometaši, trenerji, novinarji in navijači, ki bodo izbrali najboljše nogometaše in trenerje Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2019/20.Spins je že v četrtek razkril, da se za laskavo priznanje najboljšega trenerja sezone potegujejo(Celje),(Bravo) in(Mura), danes pa so javnosti predstavili še nominirance v kategorijah najboljšega nogometaša in najboljšega mladega nogometaša sezone.Za najbolj laskavo priznanje so kandidati Vukušić, Lotrič in Vizinger, slednji je tudi med tremi nominiranci za najboljšega mladega nogometaša sezone. Ob napadalcu grofov se za nagrado potegujeta še(Bravo) in(Mura).Spins zaradi prekinitve tekmovalne sezone, ki je bila posledica ukrepov pandemije novega koronavirusa, letos ne bo podelil priznanj za najboljše nogometaše 2. SNL in nogometašice v SŽNL.- vratarji:(Celje),(Bravo) in M(Mura);- branilci:(Mura),(Maribor),(Olimpija),(Olimpija),(Olimpija),(Aluminij), Ž(Celje) in(Maribor);- zvezni igralci:(Mura),(Mura),(Maribor),(Olimpija),(Olimpija) in(Olimpija);- napadalci: Ante Vukušić (Olimpija), Mitja Lotrič (Celje), Dario Vizinger (Celje),(Mura), Aljoša Matko (Bravo) in(Bravo);- najboljši trener: Dušan Kosić (Celje), Dejan Grabić (Bravo) in Ante Šimundža (Mura);- najboljši mladi nogometaš: Luka Šušnjara (Mura), Dario Vizinger (Celje) in Aljoša Matko (Bravo);- najboljši nogometaš: Ante Vukušić (Olimpija), Mitja Lotrič (Celje) in Dario Vizinger (Celje).