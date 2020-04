Vukušić, Vizinger in druščina dolgujejo navijačem 166 golov

1470 golov bi videli v nadaljevanju petih najmočnejših lig, če bi strelci ohranili povprečje prejšnjih tekem

Italijani morajo odigrati največ tekem

Ante Vukušić (v sredini) in soigralci pogrešajo ritem tekem, privrženci nogometne igre pa njihove gole. FOTO: Borut Juhart

Navijači najtežje pričakujejo vrnitev največjih mojstrov, kakršni so (z leve) Neymar, Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. FOTO: Reuters



Odločitev o nadaljevanju sezone v rokah nacionalnih vlad

V minulih tednih so se mnogi bralci obrnili na nas z vprašanjem, kdaj bodo nadaljevali nogometno sezono. Enostavno vprašanje premore maksimalno kompleksen odgovor, privržencem nogometa pa lahko le pritrdimo: v njihovem zgodovinskem spominu gotovo obstaja več golov, kot so jih videli v tej za zdaj skrajšani sezoni 2019/20.Po vsej stari celini vladajo podobne razmere: do konca nogometnih prvenstev manjka po 9, 10, 11 ali 12 kol, tudi 1. SNL ni izjema. Klubi so odigrali 125 od skupno 180 tekem slovenskega prvenstva, do konca sezone manjka še enajst kol. Navadna »empirična raziskava« kaže na skupno 376 doseženih golov oziroma 3,01 gola na tekmo, kar pomeni, da v preostalih 55 tekmah navijači upravičeno pričakujejo približno 166 golov. To je zavidljivo povprečje za sleherno nogometno tekmovanje na svetu. Doslej so denimo izstopali strelci(po 18 golov),in(po 12), med podajalci pa Mitja Lotrič (9),Dario Vizinger (po 8),in(po 7) …Tudi krajša analiza preostanka sezone v najmočnejših prvenstvih prinaša podobno sporočilo: zgolj v najmočnejših ligah! Anglija? V premier league manjka do zaključka spektakla – ki bo prvič po 30 letih pripadel Liverpoolu – še 92 tekem oziroma 250 golov, v francoski ligue 1 manjka 101 tekma oziroma 255 golov, v španski primeri division pričakujejo še 110 tekem in 279 golov, v italijanski serie A 124 tekem in 361 golov, v nemški bundesligi pa 100 tekem in 325 golov. Seveda upoštevaje povprečje golov v dosedanjem delu sezone.Podobno je pod Uefinim dežnikom. V ligi prvakov, v kateri so si že zagotovili nastop v četrtfinalu tudiinmanjka 17 tekem oziroma 54 golov, v evropski ligi pa 23 tekem in 64 golov. Prav Uefa je v zadnjih tednih med vsemi v nogometni družini vložila največ napora v reševanje nogometne sezone – kolikor jo je pač mogoče rešiti v nepredvidljivih tednih in nemara mesecih neizprosne vladavine koronavirusa, ki so pred nami. Na mizi je več različnih scenarijev, pri čemer so odločevalci razmišljali tudi o naslednjih podatkih:, do zadnjega dne v juniju 87 dni, mesec julij se bo končal natančno čez 118 dni. Ta terminski okvir omogoča rešitev sezone, ključ pa ima vendarle v rokah trdovratni covid-19, kar je potrdil tudi podpredsednik Uefe, eden najtesnejših podpornikovže v času njegove prve kampanje za položaj predsednika Evropske nogometne zveze.V kakšnih gabaritih lahko torej navijači pričakujejo več tisoč golov, ki so izginili s štadionov in TV zaslonov zavoljo prekinitve sezone? In kakšen je osnovni načrt Uefe po zadnjem sestanku»Na vsak način želimo pomagati nacionalnim zvezam, ligam in klubom, da bodo nadaljevali sezono v poznejših datumih, 'vmes' pa bi našli čas tudi za dokončanje lige prvakov in evropske lige. To je naš temeljni načrt,« je zatrdil Uva. Italijan je dodal, da Uefa ne bo določala nacionalnim zvezam, kdaj naj nadaljujejo svoja prvenstva. »To je v domeni posameznih držav oziroma tamkajšnjih vlad na priporočilo zdravstvenih ocen,« je napovedal Uva in dodal: »Ob tem gre tudi za to, da morajo v nekaterih tekmovanjih, kot denimo v italijanski serie A, igrati več tekem kot v drugih.«Uefa ne bo posegala niti v odločitev o igranju tekem na praznih štadionih, kar je razkril že Čeferin. »Tudi to bo v domeni nacionalnih vlad, kot se je zgodilo tudi v primerih tekem lige prvakov medinali medin,« je dodal Uva.