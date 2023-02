Če bi nam gorelo pod nogami, bi tudi prodajali.

V nadaljevanju preberite:

V senci trenerja Alberta Riere in direktorja Igorja Barišića pri Olimpiji so po odhodu Mladena Rudonje in Marina Skenderja vajeti športnega direktorja v rokah 35-letnega Gorana Boromise. Kljub mladosti ima Zagrebčan bogate izkušnje, saj je sedem let deloval v različnih vlogah pri hrvaškem velikanu Dinamu. Del pridobljenega znanja poskuša prenesti tudi v Olimpijin ustroj v vseh kategorijah.