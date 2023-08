Vzelo jim je sapo in moči, v Stožicah in Tel Avivu učni uri za Slovence

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kola za preboj v evropsko ligo odprla obetavno, končala pa z zanesljivim porazom. Karabah je bil premočan, toda kaj je šlo narobe. Ali sploh ima še kakšne možnosti za presenečenje naslednji četrtek v Bakuju? Še manj jih imajo Celjani, ki so v Tel Avivu visoko izgubili, čeprav so šli v drugi polčas z izenačenim izidom. Celjske upe je pokopal Maccabijev veteran in eden od najboljših izraelskih nogometašev zadnjih 15 let 36-letni Eran Zahavi.