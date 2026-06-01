Med parado so se vzpenjali na strehe in stene, reševali so jih gasilci

Med parado londonskega nogometnega kluba Arsenal v čast naslova državnega prvaka so imele veliko dela reševalne službe.
Arsenalovi navijači so na paradi nogometašev povzročili tudi preglavice reševalnim službam. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Š. R., STA
1. 6. 2026 | 07:53
1. 6. 2026 | 07:58
Med parado londonskega nogometnega kluba Arsenal v čast naslova državnega prvaka so morali z višine rešiti približno 75 ljudi, 16 pa je bilo aretacij, so sporočile reševalne službe. Na tisoče navijačev topničarjev se je zbralo na ulicah okoli stadiona Emirates, ko se je ekipa v nedeljo popoldne odpravila na parado za naslov v premier league.

Zrak, poln rdečega dima, je ovil navijače. Ti so se povzpeli na drevesa, strehe in semaforje v upanju, da bodo med vožnjo mimo avtobusa videli svoje junake.

Londonska gasilska brigada je sporočila, da je med dogodkom rešila približno 75 ljudi z višine in navijače pozvala, naj se med nadaljevanjem praznovanja vzdržijo plezanja na strehe.

Povedala je tudi, da je bila gasilska brigada prisotna pri požaru v hotelu, za katerega se domneva, da ga je povzročila nepremišljeno odvržena bakla.

Pomočnik komisarja Pat Goulbourne je dejal: »Na srečo je požar povzročil le majhno škodo na zunanjosti stavbe.«

Pirotehnika naj bi sprožila tudi požarne alarme na več drugih lokacijah v okolici.

»Medtem ko se navijači vračajo domov, jih pozivamo, naj se izogibajo uporabi pirotehnike, zlasti na postajah, in naj se držijo stran od stavb in drugih vnetljivih materialov,« so gasilci pozvali Londončane.

Goulbourne je tudi dodal, da je bilo praznovanje fantastičen prizor in da so mnogi navijači varno proslavili dosežek svojega kluba.

Metropolitanska policija je sporočila, da je bilo do 21. ure v nedeljo na območju okoli parade Arsenala aretiranih 16 ljudi.

Policija je na omrežju X dodala, da je do aretacij prišlo zaradi obtožb, kot so pijano in moteče vedenje, kazniva dejanja, povezana z drogami, spolni napad in napad na reševalce.

Na tisoče privržencev topničarjev je slavilo naslov angleškega prvaka. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters
Policisti so bili na kraj napada z nožem na Hornsey Road poklicani malo po 20.30 in so se odzvali z reševalci in reševalnim vozilom.

Enega moškega so odpeljali v bolnišnico, kjer bodo ocenili njegovo stanje, je sporočila policija.

Metropolitanska policija naj bi na paradi imela več kot 500 policistov.

Ko se je popoldan prevesil v večer, so ulice severnega Londona ostale polne navijačev Arsenala.

Ceste so bile posute s pločevinkami, steklenicami, podrtimi električnimi kolesi in drugimi odpadki s praznovanja.

Množice so še naprej veselo skandirale in prepevale, ko so se vračale proti postajam podzemne železnice, še poroča PA Media.

Novice  |  Slovenija
Žveplov dioksid

Odpoklic več vrst kuhanega krompirja

Vrnejo jih lahko na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino. Če vračilo ni mogoče, naj izdelke zavržejo.
1. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Mednarodni trgi

Trgi lovijo ravnotežje med mirom in inflacijo

Kljub geopolitični megli delniški trgi vztrajno pričakujejo nove vrhove.
1. 6. 2026 | 09:39
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vodenje

Dragica Grilj nova direktorica družbe Delo mediji

Dragica Grilj z Delom sodeluje zadnjih 20 let, v zadnjih osmih letih pa je razvila in vodila Delov poslovni center.
Janez Tomažič 1. 6. 2026 | 09:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Dr. Vesna V. Godina: Dejstvo je, da se je Slovenija začela vojskovati o mesu

Golobov krožnik razdora in ko zdrava prehrana postane ideološko bojišče.
Vesna V. Godina 1. 6. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Musk proti Altmanu: bitka plehkih osebnosti

Sodni dvoboj najbolj razvpitih ameriških tehnoloških podjetnikov ta hip je postregel s kopico sočnih podrobnosti.
Jurij Kristan 1. 6. 2026 | 09:00
Preberite več
