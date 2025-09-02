Vzpon švedskega viteza teme, ki naslednje poglavje pripravlja za Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca bo v prvi tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2026 v petek, 5. septembra, na stožiškem štadionu gostila izbrano vrsto Švedske, ki je po Transfermarktu vredna 468,8 milijona evrov, torej skoraj trikrat več kot četa Matjaža Keka (161,05 milijona evrov). Že samo Alexander Isak (120 milijonov evrov) in Viktor Gyökeres (75 milijonov evrov), vrhunska napadalca iz te skandinavske države, presežeta vrednost celotnega slovenskega moštva.

O obeh švedskih asih, ki bosta pripotovala tudi v Ljubljano, je bilo v letošnjem poletju prelitega že veliko črnila. Tudi v povezavi z najdražjim slovenskim nogometašem Benjaminom Šeškom ...