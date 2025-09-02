  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Vzpon švedskega viteza teme, ki naslednje poglavje pripravlja za Slovenijo

    Viktor Gyökeres in Alexander Isak sta velika zvezdnika švedske nogometne reprezentance, ki bo v kvalifikacijah za SP 2026 v petek gostovala v Stožicah.
    Viktor Gyökeres si po doseženem golu z dlanmi prekrije obraz do oči. FOTO: Claudio Bresciani/Reuters
    Galerija
    Viktor Gyökeres si po doseženem golu z dlanmi prekrije obraz do oči. FOTO: Claudio Bresciani/Reuters
    Miha Šimnovec
    2. 9. 2025 | 10:49
    2. 9. 2025 | 10:50
    6:28
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Slovenska nogometna reprezentanca bo v prvi tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2026 v petek, 5. septembra, na stožiškem štadionu gostila izbrano vrsto Švedske, ki je po Transfermarktu vredna 468,8 milijona evrov, torej skoraj trikrat več kot četa Matjaža Keka (161,05 milijona evrov). Že samo Alexander Isak (120 milijonov evrov) in Viktor Gyökeres (75 milijonov evrov), vrhunska napadalca iz te skandinavske države, presežeta vrednost celotnega slovenskega moštva.

    O obeh švedskih asih, ki bosta pripotovala tudi v Ljubljano, je bilo v letošnjem poletju prelitega že veliko črnila. Tudi v povezavi z najdražjim slovenskim nogometašem Benjaminom Šeškom ...

     

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Zgodba o Viktorju Gyökeresu

    »Nikogar nisem zanimal, dokler si nisem nadel maske«

    Šved Viktor Gyökeres je eden od najbolj vročih in učinkovitih nogometašev na svetu. V tej sezoni je zabil že 27 golov. Za vodjo akademije ni bil dovolj dober.
    Miha Šimnovec 6. 11. 2024 | 19:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Timi Max Elšnik: V petek se bo začela nova pravljica

    Slovenski nogometni reprezentant Vanja Drkušić od uvodnih dveh tekem s Švedsko in Švico v kvalifikacijah za SP 2026 pričakuje šest točk.
    1. 9. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Več kot milijon všečkov za Šeška, ki ga hvali tudi nekdanji as rdečih vragov

    Nogometaši Manchester Uniteda bodo prve točke v tej sezoni jutri lovili proti Fulhamu. Danes ognjeni krst Jake Bijola v elitni angleški ligi.
    Miha Šimnovec 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    Finski hokejist Teemu Pulkkinen se je po vrnitvi v domovino pokesal. Sprejel več slabih odločitev. Podobno se je s pepelom posul tudi Šved Jonas Jerebko.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Euro 2025

    Iz bolniške postelje do novega priznanja, Nemci ogorčeni zaradi slavja Špank

    Španska ženska nogometna reprezentanca prvič v finalu evropskega prvenstva. Nemke so se tolažile s kebabom in izjemno televizijsko gledanostjo.
    Miha Šimnovec 24. 7. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    EP do 21 let

    Slovenski upi najslabše prihranili prav za konec

    Izbranci selektorja Andreja Razdrha se od evropskega prvenstva v nogometu do 21 let poslavljajo na zadnjem mestu skupine B. V treh tekmah niso dosegli gola.
    Miha Šimnovec 18. 6. 2025 | 23:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kvalifikacije za SP 2026Viktor GyökeresAlexander IsakBenjamin ŠeškoŠvedskaSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Avtomobilizem

    Zeleni pekel ni prinesel sreče slovenskemu upu

    Komaj 18-letni dirkač Mark Kastelic je imel minuli konec tedna na preizkušnji za evropsko prvenstvo na znamenitem Nürburgringu obilo smole.
    Miha Šimnovec 2. 9. 2025 | 13:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Krško omogoča standardne rešitve Westinghousa in EDF

    GEN energija je predstavila lansko poslovanje in zadnje aktivnosti pri investiciji v drugi blok Jeka.
    Nejc Gole 2. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmeven prestop

    Bratislava navdušena: Andraž, dobrodošel doma!

    Pri Slovanu ne skrivajo veselja, ker se je slovenski reprezentant Andraž Šporar, pred leti najboljši igralec slovaške lige, vrnil k temu klubu.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    OP ZDA

    Direktor podjetja, ki je mladeniču sunil spominek: Prvi prideš, prvi melješ

    Poljak že čuti posledice nespametnega ravnanja, njegovo podjetje je namreč takoj postalo tarča negativnih komentarjev.
    2. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Od doma dela kar 24,4 odstotka ljudi, javnost pa se sprašuje, ali so Nemci leni

    Podjetja se soočajo z velikim odporom zaposlenih, ko zahtevajo, da se vrnejo na delo v pisarne.
    2. 9. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmeven prestop

    Bratislava navdušena: Andraž, dobrodošel doma!

    Pri Slovanu ne skrivajo veselja, ker se je slovenski reprezentant Andraž Šporar, pred leti najboljši igralec slovaške lige, vrnil k temu klubu.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    OP ZDA

    Direktor podjetja, ki je mladeniču sunil spominek: Prvi prideš, prvi melješ

    Poljak že čuti posledice nespametnega ravnanja, njegovo podjetje je namreč takoj postalo tarča negativnih komentarjev.
    2. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Od doma dela kar 24,4 odstotka ljudi, javnost pa se sprašuje, ali so Nemci leni

    Podjetja se soočajo z velikim odporom zaposlenih, ko zahtevajo, da se vrnejo na delo v pisarne.
    2. 9. 2025 | 12:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo