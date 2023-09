Olimpija je v preslabi formi za evropsko bitko proti Slovanu

V nadaljevanju preberite:

Maribor je končal sušo zmag, Damir Krznar je ohranil trenerski stolček. V 10. kolu 1. SNL je tudi zmanjšal zaostanek za največjimi tekmeci. Kot zadnja sta se s po točko morala zadovoljiti tudi Olimpija in Koper. Celje ostaja na vrhu 1. SNL, a po njegovem prvem porazu so razlike med najboljšimi majhne. Koprčane je v derbiju v Stožicah od polnega izkupička ločilo le dobrih 10 minut. Zakaj so izgubili dve točki in ne osvojili eno? Olimpija ni bila v dobri dnevni formi, a se je borila.