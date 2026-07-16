Nekdanji angleški zvezdnik ostro nad trenerja Tuchla: Menjave so nas stale zmage

Po porazu Anglije v polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva so neizprosni otoški mediji in navijači frustracije kakopak zlili na trenerja. Mednje sodi tudi nekdanji angleški kapetan Wayne Rooney, ki je ostro kritiziral selektorja Thomasa Tuchla. Po njegovem mnenju je nemški strateg z zgodnjimi obrambnimi menjavami sam omogočil Argentincem, da so prevzeli pobudo in v zaključku tekme prišli do preobrata za zmago z 2:1.

Angleži so po zadetku Anthonyja Gordona v 55. minuti vodili vse do 85. minute, nato pa je Enzo Fernández z močnim strelom izenačil, v sodnikovem dodatku pa je Lautaro Martínez zadel še za uvrstitev svetovnih prvakov v finale. Tuchel je po vodstvu začel zapirati igro. V 72. minuti je namesto Gordona v igro poslal branilca Ezrija Konso, pozneje pa še Dana Burna in Nica O'Reillyja. Rooney meni, da je bila prav to ključna napaka.

»Prišli smo v odličen položaj, nato pa nismo vedeli, kaj storiti. Umaknili smo se, jim dovolili pritisk in pod njim popustili. Ko so dosegli prvi gol, je bilo skoraj neizogibno, da bodo zadeli še drugič,« je za BBC dejal Rooney. Dodal je, da mora ekipa po doseženem vodstvu še naprej igrati pogumno in napadalno, ne pa se postaviti s petimi ali celo šestimi branilci proti moštvu z Lionelom Messijem.

Rooney pri kritiki ni ostal osamljen. Nekdanji vratar Joe Hart je ocenil, da so menjave pokazale pomanjkanje zaupanja v lastno ekipo. »To je sporočilo, da selektor ni verjel, da lahko Anglija doseže še en zadetek,« je dejal. Podobnega mnenja je bil tudi Micah Richards, ki je poudaril, da je bil Tuchel pripeljan prav zato, da bi v odločilnih trenutkih naredil razliko. Namesto dodatne hitrosti na krilih se je odločil za še bolj obrambno postavitev, s čimer je Anglija izgubila ves zagon.

Tuchel je po tekmi zagovarjal svoje odločitve. Pojasnil je, da je Argentina že pred menjavami ustvarjala veliko nevarnih predložkov, zato se je odločil za prehod na sistem s petimi branilci, da bi zaprl prostor in okrepil igro v zraku. »Odgovornost je vedno na trenerju. Če se načrt ne izide, je lahko reči, da je bila odločitev napačna,« je dejal nemški strokovnjak.