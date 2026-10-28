Legenda Uniteda udarila po Šešku: Preprosto ni dovolj dober

Legendarni napadalec Manchester Uniteda Wayne Rooney je ostro kritiziral vodstvo svojega nekdanjega kluba in pod vprašaj postavil kakovost napadalne trojice, ki jo sestavljajo Benjamin Šeško, Matheus Cunha in Bryan Mbeumo. Prepričan je, da omenjeni nogometaši niso dovolj kakovostni, da bi rdeče vrage vrnili v boj za največje lovorike.

»Če mislijo, da je napadalna trojica, ki so jo pripeljali, dovolj dobra, živijo v iluziji. Preprosto niso dovolj dobri,« je Rooney dejal v oddaji The Overlap's Stick to United.

»Želeli so igralce z izkušnjami iz premier lige. Pripeljali so nogometaše iz Wolverhamptona in Brentforda, ki so se tam dobro odrezali. Toda če mislijo, da bodo s temi igralci Manchester United popeljali na višjo raven, živijo v domišljijskem svetu. To moštvo je še svetlobna leta oddaljeno od naslova prvaka,« je dodal nekdanji angleški reprezentant.

Šeško, Cunha in Mbeumo so v prejšnji sezoni v premier ligi dosegli vsaj deset golov, v novi pa jim gre precej slabše. Slovenski reprezentant se trenutno ubada tudi s poškodbo, medtem ko je Mbeumo v prvenstvu dosegel štiri gole.

Manchester United je po desetih odigranih tekmah oziroma šestih porazih na dvanajstih tekmah sezone v zahtevnem položaju. Po zadnjem domačem porazu proti Bournemouthu (0:3) se je močno zamajal tudi stolček trenerja Michaela Carricka, ki pa naj bi moštvo vodil še na prihajajočem obračunu s Chelseajem.