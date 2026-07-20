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Nogomet

Angleški zvezdnik ostro nad šov med polčasom: Najboljši del je bil konec

Čeprav Wayne Rooney priznava, da ima posamezne izvajalce rad, pa je dejal, da je bil šov med polčasom finalne tekme SP zelo slab.
Wayne Rooney v finalu ni najbolj užival. FOTO: Craig Brough/Reuters
Galerija
Wayne Rooney v finalu ni najbolj užival. FOTO: Craig Brough/Reuters
M. Ru.
20. 7. 2026 | 12:01
20. 7. 2026 | 12:05
1:46
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Finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino ni zaznamoval le nogomet, temveč tudi spektakularni polčasni glasbeni program, ki pa ni navdušil vseh. Nekdanji angleški kapetan Wayne Rooney je med prenosom na BBC brez olepševanja povedal, kaj si misli o nastopu zvezdniške zasedbe.

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Organizatorji so pripravili razkošen šov, v katerem so nastopili Madonna, Justin Bieber in Shakira, pojavili pa so se tudi igralci iz serije Ted Lasso ter lutke iz priljubljenih Muppetkov. Kljub bogatemu programu Rooney ni skrival razočaranja.

Na vprašanje voditeljice Gabby Logan, kateri del nastopa mu je bil najbolj všeč, je v smehu odgovoril: »Če sem iskren – to, da se je končal, je bilo najboljše. Veliko teh izvajalcev mi je všeč, ampak to je bilo res slabo.«

Njegova neposrednost je v studiu sprožila val smeha. Gabby Logan ter nekdanja angleška reprezentanta Micah Richards in Joe Hart so se ob iskrenem odgovoru le stežka zadrževali. Rooneyjev komentar je hitro zakrožil po družbenih omrežjih, kjer je prejel precej podpore. Številni uporabniki so zapisali, da je »povedal to, kar smo vsi mislili«, nekateri pa so ga označili celo za glas ljudstva. 

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