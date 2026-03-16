Wayne Rooney o naslednjem trenerju Šeška: To bi bila grozna izbira

V rdečem delu Manchestra so vedno bolj zadovoljni, z zmago nad Aston Villo (3:1) so naredili nov velik korak k ligi prvakov v prihodnji sezoni, znova je bil adut s klopi z golom tudi Benjamin Šeško. Michael Carrick ni podlegel pritisku, slovenski napadalec ostaja rezervist kljub dobri strelski formi, poteze Carricka pa prinašajo zmage.

Da je nekdanji zvezni igralec prava dolgoročna rešitev, je prepričan tudi Wayne Rooney: »Michael je pokazal mirnost, dobro se zaveda, da klub potrebuje nekaj časa, da na novo zgradi tekmovalno identiteto. Dokazal je, da nima nobenih težav z vodenjem tekem, izžareva samozavest, igralci so mu takoj sledili v njegovi viziji. Mislim, da je dobra izbira tudi v prihodnje.«

V zadnjem času se s klopjo rdečih vragov povezuje veliko uglednih trenerjev, med njimi je tudi Roberto de Zerbi, Rooney pa je mnenja, da bi bila to velika napaka: »Zakaj bi v klub pripeljali nekoga, ki ne pozna razmer, ki ni preizkušen in ki predstavlja veliko tveganje? Jaz tega ne bi storil, če se ne bo izšlo, bi bila to najslabša izbira, naredili bi dva koraka nazaj.«

Drugačnega mnenja pa je nekdanji kapetan glavnih rivalov iz Liverpoola, ki je navdušen nad idejo: »Zelo všeč mi je, če se bo izšlo, bi bila to velika zmaga za vse. Je izjemen trener in pod njegovim vodstvom igralci napredujejo.«

Manchester United bo naslednjo tekmo odigral v petek, ob 21. uri gostujejo v Bournemouthu.