Wayne Rooney požugal Šešku: Najbrž nosi tiste neumne, majhne ščitnike

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney je ostro kritiziral Benjamina Šeška, potem ko je slovenski napadalec zaradi težav z golenjo izpustil nedeljsko tekmo s Fulhamom. Rooney meni, da bolečina, kakršno naj bi čutil Šeško, za nogometaša ne bi smela biti razlog za odsotnost na pomembni tekmi, kjer bi se moral dokazati.

Šeško si je znova poškodoval golen, zaradi katere je predčasno končal že svojo prvo sezono pri Manchester Unitedu. Težave so se ponovile po tekmi z Brightonom, na kateri je igral 66 minut, trener Michael Carrick pa je pojasnil, da je Slovenec nato začutil bolečino. V klubu so ga poslali na dodatne preglede, 23-letnik pa je potrdil tudi, da se med reprezentančnim premorom ne bo pridružil slovenski izbrani vrsti.

Wayne Rooney je že med kariero znal dvigniti prah z neposrednimi izjavami. FOTO: Carl Recine/Reuters

Njegova odsotnost je sprožila precej nenavadno razpravo med nekdanjimi nogometaši Uniteda.je v oddaji The Good, The Bad & The Football dejal: »Če golen ni zlomljena, si preprosto nadeneš ščitnike.« Podobno neposreden je bil: »Kot igralec imaš dve možnosti: ali si zlomiš golen ali pa igraš.«

Najostrejši je bil Rooney. Najboljši strelec v zgodovini Manchester Uniteda je v oddaji Stick to United podvomil, ali je Šeškova poškodba dovolj resna, da zaradi nje ne bi mogel igrati.

»Golen? Si jo je zlomil? Golen te lahko boli, lahko dobiš udarec … Stavim, da nosi tudi tiste majhne, neumne ščitnike,« je dejal Rooney in nato nadaljeval: »Če želiš igrati kot številka devet, pred tabo je tekma, ki jo moraš dobiti, ti pa zaradi boleče goleni ne igraš, je to velika težava.«

Rooney je svoje stališče podkrepil še z izkušnjami iz igralskih časov. »Če fizično nisi povsem nezmožen igrati, igraš tudi poškodovan. Spomnim se, da smo pred tekmami dobivali injekcije, zdravnik nam jih je dajal v zadnjico,« je povedal 40-letni Anglež.