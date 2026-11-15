Wenger si je premislil, Uefa bo podprla znanega kandidata

Nekdanji trener Arsenala Arsène Wenger se je odločil, da na predsedniških volitvah Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ne bo izzval Giannija Infantina. Francoz, ki pri Fifi opravlja funkcijo direktorja globalnega razvoja nogometa, je resno razmišljal o kandidaturi, vendar so viri za BBC Sport potrdili, da se je odločil drugače. Ko Wenger, eden redkih ljudi v nogometu z globalno avtoriteto in tehničnim znanjem, odstopi od ideje, da bi izzval predsednika Fife, to ni samo osebna odločitev nekdanjega trenerja Arsenala.

Kdo bo po novem verodostojno poosebljal odpor nogometne družine do načina vodenja Fife po aferi Fifa Forward Enterprise, v kateri so zasebnim vlagateljem želeli prepustiti del komercialnih pravic svetovnega prvenstva? Članek razkriva to in tudi odgovarja, zakaj si je Wenger domnevno premislil, koga bi lahko Uefa podprla in kakšne so realne možnosti, da Gianni Infantino obdrži položaj praktično brez resnega protikandidata. Ter predvsem, kaj tak razplet pomeni za prihodnost nogometne politike in evropski vpliv v Fifi.