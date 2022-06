Wenger z izjavo o Mbappeju dvignil prah tudi v Južni Ameriki

Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) je v torek ostro kritizirala »zelo ponesrečene pripombe« Arsena Wengerja, vodje oddelka za razvoj nogometa Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki je konec maja podal zelo evropocentrističen pogled na nogomet z ostro ločnico med »Evropo« in »ostalim svetom«.

»Conmebol zavrača in obsoja zelo žalostne pripombe visokega uradnika Fife, ki je zelo blizu predsedstvu te institucije, ki ga zaseda Švicar Gianni Infantino,« je v izjavi za javnost zapisal Paragvajec Alejandro Dominguez, predsednik južnoameriške celinske organizacije za nogomet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski nogometni strokovnjak Wenger se je med kongresom nemških trenerjev 24. maja v Freiburgu odzval na dogajanje s francoskim napadalcem Kylianom Mbappejem, češ da ima Mbappe »sicer afriško poreklo, vendar je treniral v Evropi«. »Če bi se rodil v Kamerunu, ne bi postal igralec, kakršen je,« je dejal dolgoletni trener Monaca in Arsenala.

Boji se izgube talentov

»Obstaja Evropa in preostali svet, preostali svet pa potrebuje pomoč, sicer bomo izgubili preveč talentov,« je dodal 72-letni Wenger. V konfederaciji Conmebol so prepričani, da Wenger, »poleg tega, da razkriva nenavadno nepoznavanje dragocenega prispevka afriških igralcev svetovnemu nogometu, zlasti evropskemu nogometu, kaže omalovažujočo pristranskost, ki dela povsem nevidna prizadevanja nogometašev in športnih institucij, ki niso v Evropi«.

»Najbolj očitni predsodki so prikriti za frazami in oznakami, kot so denimo 'utemeljena' in 'obveščena razmišljanja',« je bil kritičen Dominguez. »Južnoameričani zelo dobro poznamo in smo neposredno soočeni s to vrsto odnosa, ki izhaja iz prepričanja, da se svet začne in konča v Evropi,« dodaja Conmebol. »Nadarjenost, požrtvovalnost in željo po uspehu afriških in južnoameriških igralcev je treba ceniti in spoštovati,« so še prepričani pri celinski nogometni organizaciji Južne Amerike.

Južnoameriška nogometna konfederacija se je tudi pritožila, da ne Conmebol ne njene članice niso bile zaprošene za mnenje ali analizo o odobritvi novega pravila petih menjav na nogometni tekmi, o čemer je v ponedeljek v Dohi odločil Mednarodni odbor za nogometna pravila (Ifab). Fifa ima pri odločitvah Ifaba štiri glasove od osmih, preostali štirje pa so v skladu z zgodovinsko tradicijo last angleške, škotske, valižanske in severnoirske zveze.