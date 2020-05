Werder in Leverkusen za piko na i uspešni vrnitvi bundeslige

Vrnitev bundeslige velja za nogometno uspešnico, prvih osem tekempa je navdušilo navijače pred TV zasloni, četudi so igrali tekme brez navzočih gledalcev na štadionu. Vse skupaj je podkrepilaTV prenosov na nemški televiziji. Rezime sobotnih in nedeljskih tekem?je v porurskem derbiju zmlelaje doživel hladno prho na svojem štadionu v tekmi s Freiburgom, po šestih mesecih se je vrnil na igriščein navdušil s svojo predstavo. V nedeljo zvečer je opravil svoje tudi. To je povzetek 26. kola nemškega nogometnega prvenstva, nadaljevanja bundeslige, ki je močno odmevalo domala v vsej svetovni športni družini.je namenjen še zadnji tekmi 26. kola: v Bremnu prigostujeiz Leverkusna (20.30).