Londonski velikan si za pot nazaj med elito želi Žana Vipotnika

West Ham po izpadu iz premier lige že sestavlja načrt za čim hitrejšo vrnitev med angleško elito. Londonski klub bo moral poleti precej prevetriti igralski kader, saj se ob finančnih težavah pričakuje več odhodov. Trener Nuno Espirito Santo naj bi po pogovorih z vodstvom ostal na klopi, vendar bo imel pred novo sezono zahtevno nalogo.

Ena ključnih prioritet bo okrepitev napada. Callum Wilson po izteku pogodbe zapušča klub, negotova pa je tudi prihodnost Valentina Castellanosa, ki naj ne bi bil navdušen nad igranjem v drugi angleški ligi. Tako bi West Hamu ostal le Brazilec Pablo Felipe, ki v minuli sezoni še ni dosegel zadetka.

Med možnimi okrepitvami se zelo glasno omenja tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik. Štiriindvajsetletni napadalec je v dresu Swansea Cityja v minuli sezoni dosegel 25 golov in bil eden najboljših posameznikov championshipa. Pri West Hamu naj bi ga videli kot igralca, ki bi lahko moštvu pomagal v boju za hitro vrnitev v premier ligo, čeprav morebiten prestop ne bi bil poceni.

Konjičan naj bi bil po ocenah transfermarkta vreden okrog 15 milijonov evrov, valižanski labodi pa bi lahko zanj zahtevali tudi preko dvajset milijonov. Slovenska osemnajstica je v minulih dneh v domovini, saj ga čakajo reprezentančne prijateljske tekme, obenem pa je bil tudi fotomodel za nov dres naše izbrane vrste.