Xabi Alonso ni več trener Real Madrida

Real Madrid je v nedeljo zvečer v Džedi v Savdski Arabiji izgubil finalno tekmo za španski superpokal proti Barceloni (2:3), to pa je bila kaplja čez rob za vodstvo kraljevega baleta. Predsednik Florentino Perez se je odločil, da odpusti trenerja Xabija Alonsa.

Nekdanji as galaktikov Xabi Alonso je sporazumno zapustil Real Madrid, so sporočili s Santiago Bernabeua. »Xabi Alonso bo vedno deležen ljubezni in občudovanja vseh navijačev Real Madrida, ker je legenda kluba in je ves čas predstavljal vrednote našega kluba. Real Madrid bo vedno njegov dom,« je klub prijazno sporočil v izjavi za javnost.

FOTO: Fadel Senna/AFP

Statistika pa je kruta. Real Madrid po 19 krogih španskega prvenstva zaostaja za vodilno Barcelono za štiri točke (49:45). V ligaškem delu lige prvakov je beli balet po šestih krogih na sedmem mestu z 12 točkami. Ob tem ni bilo videti, da največji zvezdniki sledijo svojemu trenerju. Slovo je bilo neizogibno.

Alonsa bo začasno nasledil bo Alvaro Arbeloa, ki je bil trener Castille, B ekipe Real Madrida, ki nastopa v tretjem kakovostnem razredu španskega klubskega nogometa. Prva naloga ga čaka že v sredo, ko se bo Real Madrid v španskem pokalu srečal z drugoligašem Albacetejem.