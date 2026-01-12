  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Xabi Alonso ni več trener Real Madrida

    Španski nogometni velikan se je razšel s trenerjem po zgolj pol leta sodelovanja. Zamenjal ga bo bivši igralec Reala Alvaro Arbeloa.
    Xabi Alonso je vodil Real Madrid na 28 tekmah za točke, ob 20 zmagah je zabeležil tri remije in pet porazov. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP
    Galerija
    Xabi Alonso je vodil Real Madrid na 28 tekmah za točke, ob 20 zmagah je zabeležil tri remije in pet porazov. FOTO: Pierre-Philippe Marcou/AFP
    Rok Tamše
    12. 1. 2026 | 18:55
    12. 1. 2026 | 19:48
    1:49
    A+A-

    Real Madrid je v nedeljo zvečer v Džedi v Savdski Arabiji izgubil finalno tekmo za španski superpokal proti Barceloni (2:3), to pa je bila kaplja čez rob za vodstvo kraljevega baleta. Predsednik Florentino Perez se je odločil, da odpusti trenerja Xabija Alonsa.

    Nekdanji as galaktikov Xabi Alonso je sporazumno zapustil Real Madrid, so sporočili s Santiago Bernabeua. »Xabi Alonso bo vedno deležen ljubezni in občudovanja vseh navijačev Real Madrida, ker je legenda kluba in je ves čas predstavljal vrednote našega kluba. Real Madrid bo vedno njegov dom,« je klub prijazno sporočil v izjavi za javnost.

    FOTO: Fadel Senna/AFP
    FOTO: Fadel Senna/AFP

    Statistika pa je kruta. Real Madrid po 19 krogih španskega prvenstva zaostaja za vodilno Barcelono za štiri točke (49:45). V ligaškem delu lige prvakov je beli balet po šestih krogih na sedmem mestu z 12 točkami. Ob tem ni bilo videti, da največji zvezdniki sledijo svojemu trenerju. Slovo je bilo neizogibno.

    Alonsa bo začasno nasledil bo Alvaro Arbeloa, ki je bil trener Castille, B ekipe Real Madrida, ki nastopa v tretjem kakovostnem razredu španskega klubskega nogometa. Prva naloga ga čaka že v sredo, ko se bo Real Madrid v španskem pokalu srečal z drugoligašem Albacetejem.

    FOTO: Vincent West/Reuters
    FOTO: Vincent West/Reuters

    Šport  |  Nogomet
    Španski superpokal

    Raphinha junak Barcelone, ki je ubranila superpokal

    V finalu španskega superpokala v Savdski Arabiji so Katalonci s 3:2 premagali Real Madrid. Kylian Mbappe vstopil šele malo pred koncem.
    11. 1. 2026 | 22:04
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Superpokalni clasico

    V Džedi se iskri: Mbappe je najboljši, Yamal je lahko rezervist

    Strateg Barcelone Hansi Flick je na novinarski konferenci pred superpokalnim clasicom napovedal, da je možna tudi menjava v konici napada.
    Nejc Grilc 10. 1. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Turnir v Džedi

    Real Madrid brez zvezdnika za superpokal

    Ekipa Xabija Alonsa se bo v četrtek v polfinalu pomerila z mestnim tekmecem Atleticom Madridom, kjer je prvi vratar slovenski reprezentant Jan Oblak.
    Delo 6. 1. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
