Xavi opozarja: Izkušnjo poznam kot nogometaš, tega ne želim ponoviti

Nogometaši Barcelone nizajo uspešne tekme in zmage v španskem prvenstvu, v katerem so nazadnje izgubili lanskega oktobra. Dobili so tudi enega od derbijev la lige proti Sevilli, slednja je bila na štadionu Camp Nou brez resnih možnosti. Enajsterica, ki jo je poslal v ogenj trener Xavi (4-3-3; Ter Stegen; Alba, Christensen, Araujo, Kounde; De Jong, Busquets (od 8. Kessie), Pedri; Gavi, Lewandowski, Raphinha), je zmlela Andaluzijce s 3:0 (Alba, Gavi, Raphinha), temu pritrjuje tudi statistika – 65:35, streli 16:3, na vrata 7:1, koti 8:3, natančne podaje 610:292.

Xavi: Real lahko zmaga vsako tekmo

»Navdušen sem nad našo podobo na igrišču in vesel nad našim položajem na lestvici,« je zatrdil Xavi. Katalonci uživajo že 8 točk prednosti pred Realom, ki je izgubil na Majorki: Barcelona 53, Real M. 45, Real Sociedad 39, Atletico M. 35, Villarreal in Betis po 31.

Trenerja Jorge Sampaoli (Sevilla) in Xavi (Barcelona). FOTO: Albert Gea/Reuters

»Toda to nas ne bo zavedlo. Real ima na voljo tudi gostovanje pri nas, vsako tekmo lahko zmaga. Kot nogometaš sem dal skozi prav tovrstno situacijo, tega si ne želim kot trener,« je opozoril svoje adute Xavi pred zahtevno nedeljsko (21.00) tekmo v Villarrealu. Navijači pa že pogledujejo proti naslednjim tednom, ko se bosta v 1/16 finala evropske lige pomerila Barcelona in Manchester United, prva tekma bo 16. februarja v Kataloniji, povratna teden dni pozneje na Otoku.