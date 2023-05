Xavi rešil nogometaše pred jezno drhaljo

Barcelona si je z zmago s 4:2 zagotovila prvi naslov španskih prvakov po štirih letih, a gostovanje pri mestnemu tekmecu Espanyolu je imelo še neljubi tretji polčas.

Po koncu tekme so se nogometaši in trener Xavi zbrali v krogu na sredini igrišča in se začeli veseliti, nakar so na zelenico prihrumeli jezni domači navijači in želeli obračunati z njimi. Nekateri so proti njim metali predmete. Igralci so v paniki stekli proti predoru in se komaj rešili, slavje pa nadaljevali v varnosti slačilnice.

Navijači Espanyola so vdrli na igrišče. FOTO: Lluis Gene/AFP

Napadalci so se potem lotili varnostnikov ter jezo stresli na osovraženo vodstvo kluba, ki mu očitajo krivdo, da Espanyolu resno grozi izpad iz la lige.

Xavi je miril duhove. »Normalno je, da se veseliš naslova, ampak zavedati se moramo, da nismo bili doma in da moramo biti spoštljivi,« je dejal Xavi, ki je igralcem naročil, naj zapustijo zelenico, tik preden se je začel stampedo, in s tem verjetno preprečil hujši scenarij.

Slavje Barcelone je bilo kratkotrajno. FOTO: Josep Lago/AFP

Napetost med kluboma je velika, leta 2007 je Espanyolov zadetek ob koncu tekme Barceloni preprečil lovoriko, podobno je bilo leta 2020 na Camp Nouu. Barcelona, ki je z dvema goloma Roberta Lewandowskega vodila že s 4:0, ima zdaj štiri tekme pred koncem 14 točk prednosti pred Real Madridom.