Xavijeva Barcelona kot Mourinhov Chelsea

Z nedeljsko zmago nad madridskim Atleticom (1:0) nogometaši Barcelone niso le ubranili prednosti 11 točk v španski ligi pred drugouvrščenim Realom iz prestolnice. V dosedanjih 30 kolih so Xavijevi aduti kar 23-krat pričakali konec tekem DP brez prejetega gola. Doslej so jim tekmeci skupno zabili le devet golov (sami so jih dosegli 54), zato so sprožili zgodovinske primerjave.

Po numeričnih merilih je doslej veljalo, da je imel v velikih evropskih ligah najbolj čvrsto obrambo Chelsea. Pod vodstvom trenerja Joseja Mourinha, s Petrom Čechom v vratih ter Johnom Terryjem in Ricardom Carvalhom v vlogi komandantov obrambe je končal angleško prvenstvo 2004/05 z razliko v zadetkih 72:15 v 38 kolih. Barcelona ima pred seboj osem nastopov in šest golov rezerve.

Doslej so vratar Marc-Andre ter Stegen, njegovi defenzivni soborci Jules Kounde, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Ronald Araujo & Co. v povprečju prejeli manj kot en gol na vsaki tretji tekmi – le na oktobrskem clasicu z Realom (1:3) več kot enega – in so na dobri poti do izjemnega dosežka.

Njihov strateg Xavi vendarle poudarja: »Naš glavni cilj je naslov prvaka. Priznati pa moramo, da smo tudi sami presenečeni nad našo obrambno bero. Prepričan sem, da je plod trdega dela, seveda pa tudi individualne in kolektivne kakovosti. Nikomur ne podarimo niti milimetra igrišča, nikakor nas ne moti, da smo deset tekem dobili z izidom 1:0.«